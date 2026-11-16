Departamenti i Drejtësisë paralajmëron senatoren Warren për hetimet ndaj Trumpit dhe i kërkon të ruajë dokumentet
Departamenti i Drejtësisë paralajmëroi të dielën senatoren Elizabeth Warren për pasoja të rëndësishme ligjore të mundshme nëse nuk ruan dokumentet lidhur me hetimet ndaj presidentit Donald Trump.
Paralajmërimi, siç njofton Reuters, është më i fundit që Departamenti i Drejtësisë u ka dërguar demokratëve të Kongresit për planet e tyre për të hetuar administratën ose bashkëpunëtorët e presidentit Donald Trump. Trump urdhëroi javën e kaluar departamentin të hetojë ligjvënësit demokratë për “kërcënime” ndaj njerëzve, ndërsa prokurori i përgjithshëm Todd Blanche tregoi se agjencia ishte e përgatitur të përballej me demokratët e Kongresit.
Në letrën e tij, prokurori federal Aaron Reitz, nga Houstoni në Distriktin Jugor të Teksasit, i tha Warren se ajo dukej “e etur ta përdorë çekiçin e saj të ardhshëm si tomahawk, duke gjuajtur skalpet e bashkëpunëtorëve privatë të presidentit Trump”. Reitz i kërkoi asaj të ruajë materialet “që lidhen me qëllimin tënd për t’i kthyer hetimet e Kongresit në armë dhe për t’u privuar qytetarëve të drejtat e tyre themelore kushtetuese”; letra citon statutet federale 18 U.S.C. 241 dhe 242.
Njoftimet për ruajtjen e dokumenteve mund të paraprijnë hetime. Zyra e Warren nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Reitz e ndau letrën në rrjetet sociale dhe Trump e ripostoi në Truth Social disa orë më vonë.
Warren dhe demokratë të tjerë kanë sinjalizuar se, kur partia të marrë kontrollin e Kongresit në janar, planifikojnë të hetojnë korporatat e mëdha, shefin e stafit të Shtëpisë së Bardhë Stephen Miller dhe Elon Musk, ndër të tjerë. Letra të ngjashme kanë marrë edhe senatorët Richard Blumenthal dhe Elissa Slotkin dhe deputeti Robert Garcia, i cili pritet të drejtojë Komitetin e Mbikëqyrjes së Dhomës.
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