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Amerika

Departamenti i Drejtësisë paralajmëron senatoren Warren për hetimet ndaj Trumpit dhe i kërkon të ruajë dokumentet

Departamenti i Drejtësisë paralajmëroi të dielën senatoren Elizabeth Warren për pasoja të rëndësishme ligjore të mundshme nëse nuk ruan dokumentet lidhur me hetimet ndaj presidentit Donald Trump.

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Departamenti i Drejtësisë paralajmëron senatoren Warren për hetimet ndaj Trumpit dhe i kërkon të ruajë dokumentet
Senatorja Elizabeth Warren

Paralajmërimi, siç njofton Reuters, është më i fundit që Departamenti i Drejtësisë u ka dërguar demokratëve të Kongresit për planet e tyre për të hetuar administratën ose bashkëpunëtorët e presidentit Donald Trump. Trump urdhëroi javën e kaluar departamentin të hetojë ligjvënësit demokratë për “kërcënime” ndaj njerëzve, ndërsa prokurori i përgjithshëm Todd Blanche tregoi se agjencia ishte e përgatitur të përballej me demokratët e Kongresit.

Në letrën e tij, prokurori federal Aaron Reitz, nga Houstoni në Distriktin Jugor të Teksasit, i tha Warren se ajo dukej “e etur ta përdorë çekiçin e saj të ardhshëm si tomahawk, duke gjuajtur skalpet e bashkëpunëtorëve privatë të presidentit Trump”. Reitz i kërkoi asaj të ruajë materialet “që lidhen me qëllimin tënd për t’i kthyer hetimet e Kongresit në armë dhe për t’u privuar qytetarëve të drejtat e tyre themelore kushtetuese”; letra citon statutet federale 18 U.S.C. 241 dhe 242.

Njoftimet për ruajtjen e dokumenteve mund të paraprijnë hetime. Zyra e Warren nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Reitz e ndau letrën në rrjetet sociale dhe Trump e ripostoi në Truth Social disa orë më vonë.

Warren dhe demokratë të tjerë kanë sinjalizuar se, kur partia të marrë kontrollin e Kongresit në janar, planifikojnë të hetojnë korporatat e mëdha, shefin e stafit të Shtëpisë së Bardhë Stephen Miller dhe Elon Musk, ndër të tjerë. Letra të ngjashme kanë marrë edhe senatorët Richard Blumenthal dhe Elissa Slotkin dhe deputeti Robert Garcia, i cili pritet të drejtojë Komitetin e Mbikëqyrjes së Dhomës.

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