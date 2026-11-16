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Megaspeed: Alice Huang u largua në gusht 2025, kompania nis hetim të brendshëm

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Megaspeed: Alice Huang u largua në gusht 2025, kompania nis hetim të brendshëm
NVIDIA sign outside their headquarters office campus on Scott Boulevard in Santa Clara, California, located at 2800 & 2806 Scott Boulevard, Santa Clara, California 95050. NVIDIA is best known for making Graphical Processing Units, or GPUs, but also creates System-on-a-Chip, or SoCs, such as the NVIDIA Tegra, used in a variety of mobile applications. NVIDIA owns Arm Holdings, which designs ARM CPUs, and Mellanox Technologies, maker of next-generation networking devices.

Kompania singaporiane e cloud computing Megaspeed, partnere e Nvidia-s në Azi-Paqësor, njoftoi të dielën se biznesmenia kineze Alice Huang u largua zyrtarisht nga kompania më 30 gusht 2025 dhe nuk ka më asnjë rol atje, siç njofton Reuters. Lidhjet e Huang me Jensen Huang të Nvidia-s kanë ngritur shqetësime për sigurinë kombëtare në Shtetet e Bashkuara.

Në deklaratën e saj, kompania theksoi se nuk do të hyjë në detaje për jetën private të ish-aksioneres së saj. “Megaspeed nuk komenton çështjet personale dhe private të zonjës Huang”, thuhet në deklaratë.

Alice Huang u bë aksionerja kontrolluese e Megaspeed në mars 2023, sipas grupit kërkimor C4ADS në Uashington, që shqyrtoi regjistrat e kompanisë. Ky rol e vendosi atë në qendër të vëmendjes publike, ndërsa në SHBA u ngritën pyetje për lidhjet e saj dhe për veprimtarinë e kompanisë.

Megaspeed hodhi poshtë raportimet e mediave me pretendime për biznesin, zinxhirin e furnizimit dhe operacionet e saj globale, duke thënë se ato “nuk mbështeten nga prova të verifikueshme”. Kompania deklaroi se zhvillon “biznes legjitim dhe të ligjshëm” dhe se ka angazhuar këshilltarë ligjorë të jashtëm për një “hetim të plotë të brendshëm”. Sipas saj, kontrollet e saj janë projektuar për t’u pajtuar me ligjet në fuqi, përfshirë kërkesat amerikane të kontrollit të eksporteve.

Çështja mori përmasa të reja në tetor 2025, kur New York Times raportoi se Megaspeed ishte nën hetim në SHBA nëse kishte ndihmuar klientë kinezë të merrnin çipa kompjuterikë të Nvidia-s që i nënshtrohen kontrolleve amerikane të eksportit. Kina e ka mohuar pretendimin, ndërsa Megaspeed nuk është gjetur në shkelje të rregullave.

Qeveria amerikane dhe Nvidia nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment mbi deklaratën e së dielës, ndërsa hetimi i brendshëm i kompanisë pritet të qartësojë pretendimet e ngritura ndaj saj.

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