🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.18 ▲0.63%
ARI 4,158 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,490 ▼ -1.16% ETH $2,688 ▼ -0.03% XRP $1.4963 ▼ -1.38% SOL $118.7600 ▼ -2.66%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.18 ▲0.63 % ARI 4,158 ▼0.26 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.18 ▲0.63 % ARI 4,158 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
29 Sht 2026
Breaking
Mukajetov për angazhimin e mundshëm politik: “Jam gjithmonë këtu për Maqedoninë” Roma zbulon thesarin e shekullit XVI: freskat nudo që murgeshat mbuluan me suva sepse i gjetën ofenduese Huevos rancheros — mëngjesi klasik meksikan me vezë, tortija dhe salcë domatesh pikante “Kreni-promeni” shpall protestë sot në Beograd pas lirimit të kryebashkiakut Šapić, i akuzuar se i theu hundën këshilltares së opozitës Premiera botërore e «Wicker» në Zyrih: Olivia Colman dhe Alexander Skarsgård prezantojnë komedinë romantike-fantastike
Menu
Bota

SHBA, Florida i kërkon gjykatës të ndalojë zhvillimin e mëtejshëm të ChatGPT për arsye sigurie

· 2 min lexim

Autoritetet në Florida i kanë kërkuar një gjykate shtetërore të ndalojë OpenAI-n të zhvillojë më tej ChatGPT-në, derisa kompania të vendosë një sërë masash mbrojtëse për përdoruesit dhe publikun e gjerë.

“Mos e quani më të sigurt. Mos u shtirni sikur është njeri. Mos ua shisni më fëmijëve”, deklaroi prokurori i përgjithshëm i Floridës, James Uthmeier, në një njoftim të publikuar të hënën në platformën X, ku bëri të ditur nismën gjyqësore.

Uthmeier, republikan, ka shërbyer deri në vitin 2025 si shef i kabinetit të guvernatorit republikan të Floridës, Ron DeSantis.

Kërkesa për rregullimin e ChatGPT-së dhe mjeteve të tjera të inteligjencës artificiale bie ndesh me qëndrimin e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kundërshtuar vendosjen e masave mbrojtëse dhe i ka cilësuar paralajmërimet si “mashtrime”.

Uthmeier tha se shteti i kishte kërkuar Gjykatës së Qarkut të 10-të Gjyqësor të Floridës, në kontenë Highlands, të ndërhynte, duke u mbështetur veçanërisht te paralajmërimet e fundit të drejtorit ekzekutiv të OpenAI-t, Sam Altman, se inteligjenca artificiale përbën rrezik për publikun nëse nuk i nënshtrohet masave mbrojtëse.

Njerëzimi mund të “humbasë kontrollin mbi të ardhmen e inteligjencës artificiale”, deklaroi Altman javën e kaluar para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ishte së bashku me drejtuesit e kompanive rivale Anthropic dhe Hugging Face, të cilët gjithashtu u kërkuan autoriteteve të ndërhynin për të orientuar zhvillimin e industrisë.

“I kërkojmë gjykatës të bëjë atë që OpenAI nuk do ta bëjë me nismën e vet: të mbrojë familjet e Floridës”, tha Uthmeier.

Kërkesa e Floridës vjen në vijim të një padie që shteti ngriti më herët gjatë këtij viti, lidhur me ndikimin e ChatGPT-së te fëmijët dhe përdoruesit e tjerë. Në padi, autoritetet pretendonin se përdoruesit po “nxiteshin” drejt vetëvrasjes dhe se inteligjenca artificiale kishte “ndihmuar dhe nxitur sulme vdekjeprurëse”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu