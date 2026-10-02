SHBA-ja dhe 66 vende i bëjnë thirrje OKB-së të rivendosë sanksionet “snapback” kundër Iranit
Shtetet e Bashkuara iu bashkuan 66 vendeve në thirrjen për ripërtëritjen e të ashtuquajtura sanksione “snapback” të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën me Iranin. Deklarata shënon njëvjetorin e mekanizmit të vitit 2025 që rivendosi sanksionet gjithëpërfshirëse të OKB-së ndaj Teheranit.
Deklarata e përbashkët vjen pasi muajin e kaluar Rusia dhe Kina vunë veton ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të mbështetur nga SHBA-ja, që do të kishte zgjatur mekanizmin edhe për gjashtë muaj.
Deklarata e përbashkët e SHBA-së dhe aleatëve të Iniciativës së Sigurisë kundër Përhapjes u bën thirrje të gjitha shteteve anëtare të OKB-së të respektojnë plotësisht sanksionet dhe të inspektojnë ngarkesat drejt dhe nga Irani.
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