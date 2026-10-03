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Konflikti SHBA - Iran

Gjashtë civilë, mes tyre dy fëmijë e një grua, të plagosur nga granatimi në Taiz të Jemenit

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Gjashtë civilë, përfshirë dy fëmijë dhe një grua, janë plagosur nga granatimi me artileri i lagjeve të banimit në qendër të Taizit, qytetit të dytë më të madh të Jemenit, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë shtetërore jemense Saba.

Qyteti i Taizit në Jemen
Qyteti i Taizit në Jemen (Foto: Rod Waddington / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Sipas burimeve lokale të cituara nga Saba, granatimi, i cili i atribuohet grupit të Huthi-t të mbështetur nga Irani, goditi zonat e Aeroportit të Vjetër dhe Wadi al-Qadi-t në qendër të qytetit.

Taizi është epiqendra e luftimeve më të ashpra në Jemen prej javësh, me forcat qeveritare dhe Huthi-t që përballen për kontrollin e pikave strategjike rreth qytetit. Granatimi i lagjeve të banimit vjen në një moment kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në vend janë bllokuar dhe luftimet po zgjerohen.

Organizatat humanitare kanë paralajmëruar vazhdimisht se civilët po paguajnë çmimin më të lartë të përshkallëzimit, me dhjetëra mijëra njerëz të zhvendosur nga luftimet në provincën Taiz vetëm gjatë muajit shtator — dhe me sistemin shëndetësor të Jemenit që, sipas Mjekëve pa Kufi, rrezikon të shkojë “përtej pikës së rikuperimit”.

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