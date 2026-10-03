xAI fiton pezullimin e ligjit të Minesotës kundër imazheve false nudo të krijuara me AI
Gjykata federale e apelit e qarkut të 8-të pezullon ligjin e parë të këtij lloji në SHBA ndërsa kompania e Elon Musk-ut vazhdon betejën ligjore me akuzën se ligji shkel Amendamentin e Parë.
Kompania e inteligjencës artificiale xAI e Elon Musk-ut ka fituar një fitore të hershme ligjore në Shtetet e Bashkuara, pasi gjykata federale e apelit e qarkut të 8-të në St. Louis pezulloi zbatimin e ligjit të parë të këtij lloji në SHBA që ndalon imazhet false nudo të krijuara me inteligjencë artificiale, siç njofton Reuters.
Me urdhrin e përkohshëm, gjykata i jep kompanisë mundësinë të vazhdojë padinë e saj ndaj shtetit të Minesotës, ku xAI pretendon se ligji është antikushtetues dhe shkel Amendamentin e Parë, që mbron fjalën e lirë, sipas raportimit të Reuters.
Muajin e kaluar, gjykatësi federal Donovan Frank i kishte refuzuar xAI-së kërkesën për ta ndaluar ligjin, por kompania e apeloi vendimin dhe tashmë ka fituar pezullimin. Ligji H.F. 1606, i nënshkruar nga guvernatori Tim Walz në maj 2026 dhe i hyrë në fuqi më 1 gusht 2026, u ndalon operatorëve të faqeve dhe zhvilluesve të softuerit t’u lejojnë përdoruesve “zhveshjen” dixhitale të imazheve të personave të identifikueshëm përmes teknologjisë AI, me gjoba deri në 500,000 dollarë për shkelje, raporton Reuters.
Autoritetet e Minesotës e mbrojnë ligjin si mjet të domosdoshëm për të frenuar përhapjen e imazheve seksuale jo-konsensuale. Prokurori i përgjithshëm i shtetit, Keith Ellison, ka deklaruar se këto aplikacione “janë përdorur për të gjeneruar materiale abuzimi seksual të fëmijëve dhe për të ngacmuar njerëz në mënyrat më të neveritshme të imagjinueshme”.
Pezullimi është i përkohshëm: gjykata e apelit do të shqyrtojë themelin e çështjes në vijim, ndërsa xAI vazhdon betejën e saj ligjore kundër shtetit të Minesotës.
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