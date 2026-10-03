Sean Parker e rindërton Stability AI rreth muzikës: 76 milionë dollarë financim nga Sony, Warner dhe Universal
Sean Parker, bashkëthemeluesi i Napster-it, dhe drejtori ekzekutiv Prem Akkaraju po e rindërtojnë Stability AI rreth muzikës — me synimin ta kthejnë startup-in e trazuar të inteligjencës artificiale në mjetin kryesor të AI-së për profesionistët e muzikës, siç njofton TechCrunch.
Dy vjet më parë, Parker iu bashkua një shpëtimi prej 80 milionë dollarësh të Stability AI, startup-it të gjeneratorit të imazheve që për pak falimentoi pas shpenzimeve të tepërta dhe trazirave të brendshme që çuan në largimin e themeluesit Emad Mostaque. Tani, sipas intervistës së tij për The Information, që citohet nga TechCrunch, ideja e madhe është ta orientojë kompaninë plotësisht drejt krijuesve të muzikës.
Në fund të gushtit, kompania njoftoi 76 milionë dollarë financim të ri nga, ndër të tjerë, Sony, Warner dhe Universal — të cilat licencuan edhe katalogët e tyre për trajnimin e modeleve, si pjesë e marrëveshjes.
Që atëherë, Stability ka publikuar tre modele të reja audio dhe softuer redaktimi muzikor me inteligjencë artificiale: sistemi mund të gjenerojë këngë instrumentale të plota ose fragmente të shkurtra muzikore nga përshkrimet me tekst. Parker thotë se një përditësim i ardhshëm do t’u lejojë përdoruesve të gumëzhijnë një melodi apo të trokasin një ritëm për ta drejtuar krijimin.
Parker i tha The Information se këtë herë po “luan sipas rregullave” — një referencë e qartë për Napster-in, platformën që dikur kërkonte falje në vend të lejes për të drejtat e muzikës.
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