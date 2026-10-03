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Konflikti SHBA - Iran

Projektil i Huthi-t godet një shkollë në Najran: mbrojtja civile saudite raporton dëme materiale, pa të lënduar

· 2 min lexim
Village near Najran

Një projektil i lëshuar nga grupi i Huthi-t ka goditur një shkollë në qytetin jugor saudit të Najranit, duke shkaktuar dëme materiale, siç njofton Al Jazeera. Lajmi vjen nga mbrojtja civile e mbretërisë, e cila deklaroi se nuk ka të lënduar nga incidenti.

Fshat pranë Najranit, në jug të Arabisë Saudite
Fshat pranë Najranit, në jug të Arabisë Saudite (Foto: Tom dhe Linda Anderson / Wikimedia Commons)

Najrani, i vendosur në kufi me Jemenin, është ndër qytetet saudite më të ekspozuara ndaj sulmeve me raketa dhe dronë që nga përshkallëzimi i konfliktit në Jemen. Grupi i Huthi-t, i mbështetur nga Irani, ka intensifikuar sulmet ndaj thellësisë saudite në javët e fundit, duke shënjestruar rregullisht bazat ajrore, objektet energjetike dhe tani edhe objektiva civile.

Incidenti ndodh vetëm disa orë pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se kishte ndërprerë tre raketa balistike të Huthi-t mbi Arabinë Saudite — një shenjë se shkëmbimi i sulmeve mes dy palëve po intensifikohet dita-ditës.

Përballja Huthi–Arabi Saudite është zgjeruar ndjeshëm gjatë muajit shtator, me Riadin që akuzon grupin jemenit për sulme ndaj qyteteve të shenjta Mekë dhe Medinë, ndërsa Huthi-t mohojnë akuzat dhe thonë se sulmet e tyre kanë si objektiva infrastrukturën ushtarake dhe energjetike të mbretërisë.

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