Projektil i Huthi-t godet një shkollë në Najran: mbrojtja civile saudite raporton dëme materiale, pa të lënduar
Një projektil i lëshuar nga grupi i Huthi-t ka goditur një shkollë në qytetin jugor saudit të Najranit, duke shkaktuar dëme materiale, siç njofton Al Jazeera. Lajmi vjen nga mbrojtja civile e mbretërisë, e cila deklaroi se nuk ka të lënduar nga incidenti.
Najrani, i vendosur në kufi me Jemenin, është ndër qytetet saudite më të ekspozuara ndaj sulmeve me raketa dhe dronë që nga përshkallëzimi i konfliktit në Jemen. Grupi i Huthi-t, i mbështetur nga Irani, ka intensifikuar sulmet ndaj thellësisë saudite në javët e fundit, duke shënjestruar rregullisht bazat ajrore, objektet energjetike dhe tani edhe objektiva civile.
Incidenti ndodh vetëm disa orë pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se kishte ndërprerë tre raketa balistike të Huthi-t mbi Arabinë Saudite — një shenjë se shkëmbimi i sulmeve mes dy palëve po intensifikohet dita-ditës.
Përballja Huthi–Arabi Saudite është zgjeruar ndjeshëm gjatë muajit shtator, me Riadin që akuzon grupin jemenit për sulme ndaj qyteteve të shenjta Mekë dhe Medinë, ndërsa Huthi-t mohojnë akuzat dhe thonë se sulmet e tyre kanë si objektiva infrastrukturën ushtarake dhe energjetike të mbretërisë.
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