Shekinah Garner kërkon 6.189 dollarë në muaj nga Sarper Güven në gjyqin e divorcit
Ylli i "90 Day Fiancé" kërkon edhe 35 mijë dollarë për shpenzimet ligjore dhe pretendon se sakrifikoi biznesin e saj për karrierën e ish-bashkëshortit
Divorci i Shekinah Garner dhe Sarper Güven po merr përmasa konkrete financiare. Siç njofton Just Jared, duke iu referuar dokumenteve gjyqësore të siguruara nga TMZ të dielën, më 8 nëntor, ylli i “90 Day Fiancé” kërkon nga ish-bashkëshorti 6.189 dollarë në muaj mbështetje bashkëshortore, plus 35 mijë dollarë për tarifat e avokatit dhe shpenzimet e tjera ligjore.
Sipas pretendimeve të saj, Garner bëri sakrifica të mëdha për ta mbështetur Güven dhe karrierën e tij në komedi. Para se ai të merrte vizën amerikane, ajo udhëtonte në Turqi pothuajse çdo dy muaj, duke qëndruar rreth tre javë për udhëtim, për një periudhë dyvjeçare. Gjatë këtyre udhëtimeve ajo mbyllte studion e saj të estetikës së fytyrës, gjë që, sipas saj, i shkaktoi biznesit një humbje neto prej rreth 51 mijë dollarësh.
Ndërkohë, sipas deklaratës së përbashkët tatimore që ajo citon, biznesi i komedisë së Güven solli mbi 280 mijë dollarë të ardhura bruto, me rreth 180 mijë dollarë fitim neto. Deri tani nuk raportohet që një gjyqtar t’i ketë miratuar kërkesat e saj.
Çifti, që u njoh në “90 Day Fiancé: The Other Way”, u martua më 11 nëntor 2024. Garner paraqiti kërkesën për divorc më 28 shtator 2026, duke cituar dallime të papajtueshme, dhe sipas dokumenteve ndarja daton më 22 shtator 2026, megjithëse Güven ka pretenduar më herët se ishin ndarë që në fillim të vitit 2026.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.