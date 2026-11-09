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NBA

Brown, Maxey dhe James shënojnë 78 pikë së bashku, 76ers mposhtin Bulls 127-121

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BOSTON, MA - APRIL 21: Tyrese Maxey #0 of the Philadelphia 76ers reacts during the game against the Boston Celtics at TD Garden on April 21, 2026 in Boston, Massachusetts. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Adam Glanzman/Getty Images)

Philadelphia 76ers mposhtën Chicago Bulls 127-121 të dielën, më 8 nëntor 2026, në United Center në Chicago, para 21,060 spektatorëve, sipas raportimit të Associated Press në ESPN. Philadelphia fitoi çerekun e parë 34-33, të dytin 34-28, të tretin 31-32 dhe të katërtin 28-28.

Jaylen Brown udhëhoqi Philadelphia me 29 pikë, me 11 nga 22 gjuajtje nga fusha, ndërsa Tyrese Maxey shtoi 27 pikë dhe LeBron James 22 pikë — së bashku 78 pikë, sipas raportimit të Associated Press në ESPN. Për James, 22 pikët ishin paraqitja e tij më e mirë shënuese deri tani me fanellën e Philadelphia. Joel Embiid kontribuoi me 18 pikë dhe 10 rebound, ndërsa VJ Edgecombe shtoi 13 pikë.

James shënoi gjithashtu një rekord ndaj Chicago: një treshe 3 minuta e 15 sekonda pas fillimit të ndeshjes i dha atij 1,897 pikë në karrierë kundër Chicago, duke kaluar 1,895 pikët e Kareem Abdul-Jabbar kundër Bulls. Abdul-Jabbar i kishte shënuar ato pikë në 76 ndeshje, ndërsa James po luante ndeshjen e tij të 70-të të sezonit të rregullt kundër Chicago.

Me fitoren, 76ers shkuan në 9-2 dhe janë liderët e Konferencës Lindore, me startin më të mirë në 11 ndeshje që nga fillimi 10-1 i sezonit 2000-01, sipas raportimit të Associated Press në ESPN.

Nga Chicago, Josh Giddey regjistroi 19 pikë, 15 asistime dhe 7 rebound, Matas Buzelis shënoi 19 pikë, Caleb Wilson 18 pikë, Jalen Smith 17 pikë, Isaac Okoro 12 pikë dhe Noa Essengue 10 pikë. Bulls ranë në 1-8, me humbjen e shtatë radhazi, duke barazuar startin e tretë më të keq në nëntë ndeshje në historinë e ekipit. Chicago kishte nisur gjithashtu 0-9 në sezonet 1967-68 dhe 2004-05.

Në vazhdim, 76ers presin Boston të martën, në ndeshjen e parë që vlen ku Brown përballet me ish-ekipin e tij, Boston Celtics, pasi u transferua te Philadelphia gjatë verës së kaluar. Bulls presin San Antonio të mërkurën.

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