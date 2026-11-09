Brown, Maxey dhe James shënojnë 78 pikë së bashku, 76ers mposhtin Bulls 127-121
Philadelphia 76ers mposhtën Chicago Bulls 127-121 të dielën, më 8 nëntor 2026, në United Center në Chicago, para 21,060 spektatorëve, sipas raportimit të Associated Press në ESPN. Philadelphia fitoi çerekun e parë 34-33, të dytin 34-28, të tretin 31-32 dhe të katërtin 28-28.
Jaylen Brown udhëhoqi Philadelphia me 29 pikë, me 11 nga 22 gjuajtje nga fusha, ndërsa Tyrese Maxey shtoi 27 pikë dhe LeBron James 22 pikë — së bashku 78 pikë, sipas raportimit të Associated Press në ESPN. Për James, 22 pikët ishin paraqitja e tij më e mirë shënuese deri tani me fanellën e Philadelphia. Joel Embiid kontribuoi me 18 pikë dhe 10 rebound, ndërsa VJ Edgecombe shtoi 13 pikë.
James shënoi gjithashtu një rekord ndaj Chicago: një treshe 3 minuta e 15 sekonda pas fillimit të ndeshjes i dha atij 1,897 pikë në karrierë kundër Chicago, duke kaluar 1,895 pikët e Kareem Abdul-Jabbar kundër Bulls. Abdul-Jabbar i kishte shënuar ato pikë në 76 ndeshje, ndërsa James po luante ndeshjen e tij të 70-të të sezonit të rregullt kundër Chicago.
Me fitoren, 76ers shkuan në 9-2 dhe janë liderët e Konferencës Lindore, me startin më të mirë në 11 ndeshje që nga fillimi 10-1 i sezonit 2000-01, sipas raportimit të Associated Press në ESPN.
Nga Chicago, Josh Giddey regjistroi 19 pikë, 15 asistime dhe 7 rebound, Matas Buzelis shënoi 19 pikë, Caleb Wilson 18 pikë, Jalen Smith 17 pikë, Isaac Okoro 12 pikë dhe Noa Essengue 10 pikë. Bulls ranë në 1-8, me humbjen e shtatë radhazi, duke barazuar startin e tretë më të keq në nëntë ndeshje në historinë e ekipit. Chicago kishte nisur gjithashtu 0-9 në sezonet 1967-68 dhe 2004-05.
Në vazhdim, 76ers presin Boston të martën, në ndeshjen e parë që vlen ku Brown përballet me ish-ekipin e tij, Boston Celtics, pasi u transferua te Philadelphia gjatë verës së kaluar. Bulls presin San Antonio të mërkurën.
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