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Moda

Sofía Vergara mahnit në LACMA me fustanin korse prej dantelle të zezë të Celia Kritharioti-t që krijon iluzion optik

Aktorja zgjodhi një krijim të personalizuar me bazë ngjyrë lëkure nën dantellën lulesh, të kombinuar me vathë diamanti rozë dhe bezhë në formë disqesh të ndërlidhura

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Sofía Vergara e ka kthyer tapetin e kuq në shkencë të saktë. Siç njofton InStyle, anëtarja e jurisë së “America’s Got Talent” shkëlqeu më 7 nëntor në LACMA Art+Film Gala në Los Anxhelos me një fustan të personalizuar të Celia Kritharioti-t, me efekt iluzioni optik.

Fustani, i stiluar nga Laura Basci, është prej dantelle të zezë që përqafon format, me dekolte të thellë në formë zemre. Edhe pse e mbulon tërësisht, modeli pa rripa ka një shtresë bazë ngjyrë lëkure që krijon iluzionin e një fustani transparent prej dantelle, nga busti i strukturuar deri te treni i shkurtër pas saj.

Dantella me motive lulesh e mbulon krijimin centimetër pas centimetri. Basci e kompletoi pamjen me disa unaza ari dhe një byzylyk “syri i keq” të Lorraine Schwartz, ndërsa pas valëve të saj të shndritshme kafe spikasnin vathët varëse rozë dhe bezhë prej diamanti, në formë disqesh të ndërlidhura.

Për grimin, Vergara i qëndroi besnike pamjes së saj klasike të tapetit të kuq: vetulla të skalitura, rimel i theksuar, vijë sysh e zezë dhe buzë në nuancë rozë pluhuri. Një ditë më parë, aktorja ishte shfaqur në një darkë në Los Anxhelos me një korse kafe transparente prej dantelle dhe fund të ngjashëm.

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