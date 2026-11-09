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Moda

LACMA Art+Film Gala 2026: më të veshurat e mbrëmjes, nga Jordyn Woods dhe Kim Kardashian me Gucci te Kylie Jenner me Ashi Studio

Edicioni i 15-të i galasë në Los Anxhelos, nën kujdesin e Gucci-t, nderoi artisten Vija Celmins dhe regjisorin Denis Villeneuve, ndërsa tapeti i kuq u dominua nga krijimet e shtëpisë italiane

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Los Anxhelosi u kthye në kryeqytetin e modës për një natë. Siç njofton Fashion Bomb Daily, edicioni i 15-të i LACMA Art+Film Gala mblodhi më 7 nëntor yjet më të mëdhenj të Hollivudit përpara instalacionit ikonik “Urban Light”, në një mbrëmje që nderoi artisten Vija Celmins dhe regjisorin Denis Villeneuve, me bashkëkryetarë Leonardo DiCaprio dhe Eva Chow.

Gucci, sponsori prezantues i galasë, dominoi tapetin e kuq. Jordyn Woods u rendit në krye të listës së më të veshurave me një fustan kolone kafe çokollatë prej dantelle me shkëlqim, me qafë të lartë dhe mëngë të gjata, ndërsa Rosie Huntington-Whiteley solli dramaticitet me një fustan të zi Gucci me jakë të skulpturuar, shpinë dramatikisht të hapur dhe një çarje deri në kofshë të zbukuruar me detajin Interlocking G.

Viola Davis u shfaq përkrah bashkëshortit Julius Tennon me një fustan argjendi me xixa dhe një sup, me dekolte të drapuar, ndërsa Kim Kardashian, e stiluar nga Law Roach, veshi një fustan burgundy me xixa të Gucci-t, me prerje anësore në bel dhe një tren të gjatë që zvarritej pas saj.

Kylie Jenner, në debutimin e saj në këtë gala, zgjodhi një krijim tjetër: një fustan halter metalik me motive nga koleksioni Haute Couture vjeshtë-dimër 2026 i Ashi Studio, me shpinë të hapur dhe një detaj të qëndisur me rruaza. Mbrëmja u mbyll me performancën muzikore të Rosé-së së BLACKPINK.

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