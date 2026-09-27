Birria meksikane — gjella tradicionale e mishit viçi në salcë erëzash pikante
Mish viçi i zier ngadalë për orë në lëng erëzash të thata, qepë e hudhër, deri sa të shkrihet në gojë — receta klasike e Jaliscos që shërbehet me qepë të freskët, koriandër dhe limon.
Birria është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës meksikane, e lindur në shtetin e Jaliscos. Kjo gjellë me mish viçi ziehet ngadalë në një salcë të thellë e aromatike me speca të thatë, derisa mishi të bëhet aq i butë sa ndahet vetë — dhe lëngu i saj, i pasur e pikant, shërbehet pranë për t’u zhytur me tortilla misri.
PËRBËRËSIT (6 porcione):
- 1,2 kg mish viçi (pjesa e krahut ose brisket), i prerë në copa të mëdha
- 4 speca të thatë guajillo, të pastruar nga farat
- 2 speca të thatë ancho, të pastruar nga farat
- 1 spec djegës (opsional, për më pikant)
- 1 qepë e madhe, e prerë në katër pjesë
- 5 thelpinj hudhre
- 2 domate të pjekura
- 1 lugë çaji qimnon i bluar
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 4 karafila
- 1 shkop kanelle i vogël
- 2 gjethe dafine
- 1,5 litra lëng mishi ose ujë
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- Vaj ulliri ose sallo, për skuqje
Për servirje: qepë e bardhë e grirë hollë, koriandër i freskët, limon i prerë, tortilla misri të ngrohta.
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tenxhere të thatë mbi zjarr mesatar theki specat e thatë për 1–2 minuta nga secila anë derisa të lëshojnë aromë. Kujdes të mos digjen. Zhytini në ujë të nxehtë për 20 minuta derisa të zbuten.
- Në blender vendos specat e zbutur me pak ujë nga zhytja, qepën, hudhrën, domatet, qimnonin, rigonin, karafilat dhe kanellën. Bluaj derisa të fitosh një salcë të butë. Kuloje përmes një sitëje të imët për salcë më të lëmuar.
- Në një tenxhere të thellë ngroh vajin dhe skuq copat e mishit nga të gjitha anët derisa të marrin kore të artë. Hiqi mishin dhe lëre mënjanë.
- Në të njëjtën tenxhere hidh salcën e erëzave dhe skuqe 3–4 minuta duke e trazuar — ngjyra do të errësohet dhe aroma do të theksohet.
- Ktheje mishin në tenxhere, shto gjethet e dafinës dhe lëngun e mishit (ose ujin). Kripos sipas shijes. Leje të ziejë ngadalë me kapak për 2,5–3 orë, derisa mishi të ndahet lehtë me pirun. Nëse nevojitet, shto pak ujë të nxehtë gjatë zierjes.
- Hiqe mishin, grije në fibra me dy pirunë dhe ktheje në lëng për ta mbajtur të lagur. Rregullo kripën dhe piperin.
- Shërbeje të nxehtë në tasa të thellë, të spërkatur me qepë të bardhë të grirë dhe koriandër të freskët, me feta limoni dhe tortilla misri pranë për t’u zhytur në lëngun e pasur.
KOHA: Përgatitja 30 minuta (+ 20 minuta zhytje e specave); Gatimi rreth 3 orë; Gjithsej rreth 3 orë e 50 minuta. Porcione: 6.
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, përdoruesi Janeefun.
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