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Kosova

Shi dhe vranësira në gjithë vendin, këto janë temperaturat

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Sot në vendin tonë do të mbretërojë mot i vranët dhe me reshje shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri 6 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 7 deri 10 gradë celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi 1 deri 3 metra për sekondë, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

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