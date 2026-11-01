Pushteti i ri në Beograd, pa shenja për ndryshim të qëndrimit ndaj Kosovës
Studentët arritën të ndryshojnë pushtetin në Serbi pas 14 vjetësh. Por, a do të ndryshojë edhe politika e Beogradit ndaj Kosovës. Qëndrimet e Listës Studentore nuk paralajmërojnë ndonjë kthesë thelbësore.
Në programin e saj, çështja e Kosovës trajtohet në përputhje me Kushtetutën e Serbisë dhe Rezolutën 1244 të OKB-së, me theks në përmirësimin e pozitës së serbëve në Kosovë.
Ilija Srdanoviq, i pari në Listën Studentore, ka paralajmëruar vazhdimin e dialogut me Prishtinën dhe zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit, por në përputhje me Kushtetutën e Serbisë. Në Konventën Kombëtare për Bashkimin Evropian nuk presin ndryshime të shpejta në dialog.
“Nuk besoj se pas konstituimit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë do të ketë një dinamikë shumë të ndryshme. Mendoj se këto procese, veçanërisht kur flasim për dialogun, kanë arritur në një fazë ku do të vazhdojnë të mbeten në gjendjen aktuale, ndërsa vëmendja do të përqendrohet në çështje të tjera”, ka thënë Bojana Sellakoviq nga Konventa Kombëtare për Bashkimin Evropian.
Edhe në Lëvizjen Evropiane në Serbi vlerësojnë se ndryshimi i pushtetit nuk garanton ndryshim të politikës ndaj Kosovës, por mund të krijojë hapësirë për një qasje tjetër.
“Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, nuk duhet pritur që rezultati zgjedhor, në vetvete, të sjellë një kthesë thelbësore. Megjithatë, shpresoj që ndryshimi i pushtetit të krijojë mundësinë që marrëdhëniet të ndërtohen përmes një dialogu të përgjegjshëm, respektimit të detyrimeve të marra dhe heqjes dorë nga politika e konfrontimeve të vazhdueshme”, ka thënë Dragana Gjurica nga Lëvizja Evropiane në Serbi.
Bashkimi Evropian ka rikujtuar se ndryshimi i pushtetit në Serbi nuk i ndryshon detyrimet e marra në dialog, përfshirë Marrëveshjen e Brukselit dhe Aneksin e Ohrit. Pas fitores së Listës Studentore, mbetet të shihet nëse qeveria e re në Beograd do të sjellë ndryshime konkrete në dialogun me Kosovën apo do të vazhdojë politikën e deritanishme./RTK
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