Shpërthimi me 6 viktima në Greqi, shkak nuk ishte rrjedhja e gazit por hajdutët e bakrit! Në pranga shqiptari dhe 2 grekë
Hetimet nga autoritetet greke kanë zbuluar shkakun e shpërthimit të regjistruar në një ndërtesë në Plaka ku humbën jetën 6 persona. Hetimi arriti në përfundimin se shpërthimi u shkaktua nga prerja e një tubi nga hajdutët e bakrit dhe jo nga ndonjë rrjedhje e gazit. Autorët u identifikuan dhe u arrestuan.
Ekipi i ekspertëve hetoi sistematikisht zonën me qëllim përcaktimin e faktorit që shkaktoi shpërthimin. Mësohet se ekspertët aplikuan një teknikë që e kishin ndjekur edhe në aksidentin në fabrikën e biskotave “Violanta” .
Ata gjetën rrjetin qendror të furnizimit dhe hodhën azotin me mjete dhe makineri speciale. Testi, megjithatë, nuk zbuloi ndonjë gjetje që do të tregonte një rrjedhje. Gjithashtu, nuk pati raportime nga lagjja për erën e gazit natyror.
Më pas ekspertët ndoqën tubacionin e gazit natyror të ndërtesës dykatëshe. Vëmendja e tyre u tërhoq nga një pjesë e tubit të bakrit që tregonte një deformim të çuditshëm. Zyrtarët e Departamentit të Zjarrfikësve e çuan tubin në Laboratorin Metalurgjik të Departamentit të Metalurgjisë dhe Teknologjisë së Materialeve të Universitetit Teknik Kombëtar të Athinës.
Ekspertët konfirmuan se tubi nuk ishte deformuar nga shpërthimi, por nga tensioni, që do të thotë se tubi ishte thyer ndërsa dikush e tërhoqi atë duke u përpjekur ta hiqte.
Ky zbulim e ndryshoi plotësisht rrjedhën e hetimit. Autoritetet kërkuan pamjet filmike të kamerave të sigurisë dhe përcaktuan se në orën 2 të mëngjesit një grup prej tre personash hyri në ndërtesë.
Tre minuta më vonë, ata dolën duke mbajtur një karrocë dhe një tub që e kishin vjedhur nga shkallët. Departamenti i Zjarrfikësve tha se tubi që kishin prerë vinte nga kati i parë, ku instalimi i gazit natyror ishte joaktiv.
Megjithatë, në përpjekjen e tyre për të shkëputur tuba të tjerë, ata e thyen tubin që përfundonte në katin e dytë, pa arritur ta hiqnin atë. Videot identifikuan dy grekë dhe një shqiptar si autorë.
Që nga momenti i vjedhjes, gazi natyror filloi të rrjedhë në shkallët, të cilat nuk kishin dritare. Gazi më pas kaloi në apartamentin në katin e dytë, ku jetonte një çift i moshuar. Në orën 7:30 të mëngjesit, kur banori i katit të dytë ndezi dritën, gazi kishte mbushur të gjitha dhomat e shtëpisë dhe shkaktoi një shpërthim të fuqishëm.
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