Shtabi i Përgjithshëm: 264 përplasje luftarake në front gjatë ditës së fundit, më së shumti në drejtimin e Pokrovskut
Sipas informacionit operativ të mëngjesit të 1 nëntorit, në drejtimin e Pokrovskut u ndalën 55 sulme, ndërsa në Kupiansk armiku nuk ndërmori asnjë veprim sulmues
Gjatë ditës së fundit në front u shënuan gjithsej 264 përplasje luftarake, siç njofton ArmyInform duke iu referuar informacionit operativ të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, të përditësuar në orën 08:00 të 1 nëntorit.
Numri më i madh i veprimeve sulmuese u shënua në drejtimin e Pokrovskut, ku mbrojtësit ukrainas ndalën 55 sulme në zonat e Sergijivkës, Molodetskit dhe Novopavlivkës, si dhe në drejtim të Sofijivkës, Toretskit, Kucherov Jarit, Vilnes, Dobropilias, Novyi Donbasit, Bilytskes, Krasnopodilias, Virivkës, Myrnes, Vasylivkës, Novopidhorodnies dhe vendeve të tjera përreth.
Në drejtimin e Kostiantynivkës u shënuan 17 përplasje, me veprime sulmuese në zonat e Kostiantynivkës, Novoselivkës dhe Mykolaipilias. Në drejtimin Jugor-Slobozhansk njësi ukrainase zmbrapsën 13 sulme, ndërsa në drejtimin e Lymanit u ndalën dhjetë përpjekje të armikut për të përparuar.
Në drejtimin Verior-Slobozhansk pushtuesit sulmuan shtatë herë; në drejtimin e Slovianskut kryen katër sulme; në atë të Kramatorskut mbrojtësit zmbrapsën dy sulme dhe në atë të Orikhivit po ashtu dy. Në drejtimin e Huliaipoles u zmbrapsën nëntë sulme dhe në atë të Oleksandrivskut një sulm i vetëm.
Në drejtimin e Kupianskut gjatë ditës së fundit armiku nuk ndërmori veprime sulmuese, ndërsa në drejtimin e Prydniprovskut nuk u shënuan veprime aktive të tij. Në drejtimet e Volynit dhe Polissias situata mbetet pa ndryshime thelbësore dhe nuk u vunë re shenja të formimit të grupimeve sulmuese të armikut.
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