Forcat Ajrore: Rusia sulmoi Ukrainën me 433 dronë gjatë natës, mbrojtja ajrore neutralizoi 371
Sulmi nisi në orën 18:00 të 31 tetorit dhe u drejtua nga disa drejtime në Rusi e në territoret e pushtuara; mbi 40 dronë mbeteshin ende në ajër mëngjesin e së dielës, ndërsa goditje u shënuan në 16 lokacione
Në natën e 1 nëntorit, duke filluar nga ora 18:00 e 31 tetorit, Rusia sulmoi Ukrainën me 433 dronë goditës të llojit Shahed (64 prej tyre reaktivë), dronë Gerbera dhe dronë imitatorë të llojit «Parodija», siç njofton ArmyInform duke iu referuar Forcave Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Sipas Forcave Ajrore, dronët u nisën nga disa drejtime: Orel, Kursk, Shatalovo, Bryansk dhe Millerovo në Rusi, si dhe nga Donetsku i pushtuar përkohësisht. Sulmin ajror e përballuan aviacioni, trupat raketore kundërajrore, njësitë e luftës elektronike dhe të sistemeve pa pilot, si dhe grupet e lëvizshme të zjarrit të Forcave të Mbrojtjes.
Sipas të dhënave paraprake, deri në orën 07:30 të mëngjesit të së dielës mbrojtja ajrore rrëzoi ose shtypi 371 dronë armik — mes tyre 47 dronë reaktivë Shahed — si dhe dronë Gerbera e të llojeve të tjera.
Mbi 40 dronë goditës mbeteshin ende në ajër në momentin e raportimit dhe puna luftarake e mbrojtjes ajrore vazhdonte. U shënuan goditje të mjeteve të sulmit ajror në 16 lokacione, si dhe rënie të dronëve të rrëzuar e të mbetjeve të tyre në 14 lokacione të tjera.
Bëhet fjalë për një nga sulmet më masive me dronë të javëve të fundit dhe intensiteti i sulmit ishte dukshëm më i lartë se në netët e mëparshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.