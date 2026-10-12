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Mali i Zi

Shtetasi turk plagosi me thikë në Podgoricë: policia në kërkim të autorit

Shtetasi turk M.D. u gjet i plagosur me thikë dhe pa ndjenja herët në mëngjes në rrugën "Moskovska" në Podgoricë; policia kërkon autorin, sipas njoftimit që raporton Vijesti.

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Ilustrim. Foto: Boris Pejoviq / Vijesti.

Shtetasi i Turqisë M.D. u plagos me thikë herët këtë mëngjes në Podgoricë, siç njofton portali malazez Vijesti duke cituar policinë malazeze.

Ndihma e Shpejtë njoftoi policinë e Podgoricës rreth orës 3:40 të mëngjesit se në rrugën “Moskovska” ishte gjetur një burrë në gjendje pa ndjenja, i cili dyshohet se ishte goditur me thikë.

Sipas njoftimit të policisë, ardhjes së ekipit të Ndihmës së Shpejtë në vendngjarje i kishte paraprirë denoncimi i qytetarëve të ndërgjegjshëm, të cilët e kishin gjetur të dëmtuarin dhe kishin thirrur menjëherë ndihmën. Zyrtarët e policisë së Podgoricës ndërmorën masa urgjente dhe identifikuan të dëmtuarin — shtetasin e Republikës së Turqisë M.D. — ndërsa për ngjarjen u njoftua Prokuroria e Lartë Shtetërore në Podgoricë.

Policia e Podgoricës, me autorizimin e Prokurorisë, po kryen hetime në vendin e ngjarjes dhe në vendin ku u gjet i dëmtuari. “Zyrtarët e policisë po ndërmarrin masa dhe veprime të mëtejshme për zbulimin e autorit të veprës penale dhe sqarimin e plotë të të gjitha rrethanave të ngjarjes, për të cilat publiku do të informohet në kohën e duhur”, thuhet në njoftimin e policisë që e raporton Vijesti.

Ende nuk ka detaje të tjera zyrtare për rrethanat e sulmit apo gjendjen shëndetësore të të dëmtuarit.

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