Në Ulqin u promovua libri ‘ŽOC’ për Željko Obradovićin, trajnerin më të trofeshëm të basketbollit evropian
Në kuadër të edicionit të pestë të "Mundijal prijateljstva" në Ulqin u promovua libri për trajnerin legjendar; autorët Smiliq dhe Novakoviq rrëfejnë anekdota dhe dëshmi të bashkëpunëtorëve të tij.
Në kuadër të edicionit të pestë të “Mundijal prijateljstva”, që mbahet tradicionalisht në Ulqin, u promovua sot libri “ŽOC” kushtuar Željko Obradovićit, trajnerit më të trofeshëm të basketbollit evropian, siç njofton Vijesti.
Autorë të librit janë gazetarët Branimir Smiliq dhe Nikolla Novakoviq. Sipas Novakoviqit, në libër është tentuar të paraqiten edhe “trofe të tjerë” përveç titujve, ndërsa fjalia “Nuk ka rëndësi pjesëmarrja, por fitorja” është ajo që e ka shënuar karrierën e Obradovićit; libri pasurohet me anekdota dhe dëshmi të njerëzve që kanë bashkëpunuar me të në çdo nivel.
Smiliq rrëfeu se pjesa më e vështirë ishte hulumtimi i periudhës së Çaçakut, vendlindjes së Obradovićit, ku disa të dhëna për karrierën e tij si lojtar mund të verifikoheshin vetëm personalisht; të gjithë bashkëbiseduesit, tha ai, flisnin njësoj për punën, dëshirën dhe — më e rëndësishmja — për një dhomë zhveshjeje të shëndetshme.
Për Obradovićin foli edhe Vladimir Dragutinoviq, anëtar i gjeneratës së famshme të vitit 1992, kur Partizani me Obradovićin në stol u bë kampion i Evropës. Sipas tij, presioni i jashtëzakonshëm për të fituar, këmbëngulja dhe dëshira për t’i çuar gjërat deri në detaj e kanë karakterizuar gjithmonë trajnerin legjendar, ndërsa marrëdhënia e hapur — “gjithçka thuhet në sy” — e ndjek atë që nga ditët si lojtar.
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