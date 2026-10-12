URA hesht për ndryshimet kushtetuese: partia e Abazoviqit nuk tregon nëse do t’i mbështesë
Mazhoranca qeverisëse i kërkoi GP URA-s të deklarojë kërkesat e saj për votimin e ndryshimeve kushtetuese për provimin e integritetit, por partia e Dritan Abazoviqit ende nuk është shprehur — ndërsa afati i fundit është e marta, 13 tetori.
Edhe pse para dy netësh morën një thirrje “urgjente” nga pushteti për të paraqitur kërkesat e mundshme për të mbështetur ndryshimet kushtetuese, nga Lëvizja Qytetare URA gjatë ditës së djeshme nuk mundën të precizojnë se çfarë do të kërkonin dhe si do të votonin, siç njofton portali malazez Vijesti. Një bashkëbisedues i Vijestit nga kjo parti tha se kërkesën e morën të shtunën pak para orës 19:00, ndërsa ajo u publikua në media gjysmë ore më vonë; të premten në Kuvend, sipas tij, nuk pati asnjë bisedë për këtë çështje.
Partitë e mazhorancës qeverisëse të shtunën në mbrëmje i dërguan një email të përbashkët GP URA-s, ku kërkonin të deklarohej se çfarë kërkon për të votuar ndryshimet kushtetuese. Për këtë akt nevojiten dy të tretat e votave në sallën plenare — të paktën 54 deputetë — të cilat mazhoranca nuk i ka pa partinë e Dritan Abazoviqit, pasi Partia Demokratike e Socialistëve (DPS) dhe Aleanca Evropiane kanë njoftuar se nuk do të votojnë asnjë propozim me mazhorancën, derisa t’u mundësohet të shprehen për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiqit.
Emaili, i nënshkruar nga krerët e grupeve parlamentare të mazhorancës — Vasilije Çarapiq (Lëvizja Evropa Tani), Dejan Gjuroviq (Demokracia e Re Serbe), Boris Bogdanoviq (Demokratët), Amer Smailoviq (Partia Boshnjake), Bogdan Bozhoviq (Partia Popullore Socialiste–CIVIS) dhe Artan Çobi (Forumi Shqiptar) — i kërkon URA-s që sa më shpejt të dorëzojë kërkesat politike, në mënyrë që marrëveshja dhe votimi të sigurohen së voni deri të martën, më 13 tetor. Në apel thuhet se pritet që një parti e përkushtuar për anëtarësimin e Malit të Zi në BE të kontribuojë në ndryshimet kushtetuese që fusin provimin e integritetit për anëtarët e ardhshëm të qeverisë — hap kyç për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, i dakordësuar me Komisionin Evropian dhe kusht për mbylljen e kapitullit 23 të negociatave.
Ndërkohë DPS-ja nuk iu përgjigj Vijestit se çfarë do të bëjë nëse mazhoranca, me GP URA-n dhe deputetët e pavarur, arrin dy të tretat e nevojshme, ndërsa nga Aleanca Evropiane thanë se as nuk kanë marrë e as nuk do të marrin vendime sipas veprimeve të subjekteve të tjera politike. Siç kujton Vijesti, më 16 shtator Kuvendi nuk u shpreh për propozimin e qeverisë për provimin e integritetit — 46 deputetë votuan pro vënies në rend dite, por nevojiteshin 54 — ndërsa mosmbajtja e seancës së 24 shtatorit për nismën e DPS-së për shkarkimin e Mandiqit, pas telegramit të tij të ngushëllimit për vdekjen e Ratko Mlladiqit të dënuar për gjenocid, e thelloi krizën politike.
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