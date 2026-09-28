“Plani A dhe B” i platformës kritike: dokumenti i dorëzohet Filipçes këtë javë, ai e refuzon në konferencë për shtyp
Platforma "Bisedime për të ardhmen në 12:05" njofton se do t'i dorëzojë kreut të SDSM-së Venko Filipçes këtë javë propozimin për konsolidimin dhe ndryshimet në parti — me dy skenarë. Filipçe i hodhi poshtë kërkesat duke akuzuar iniciatorët për interesa personale.
Një lëvizje brenda partisë socialdemokrate SDSM po përshpejton përpjekjet për reformimin e brendshëm. Platforma “Bisedime për të ardhmen në 12:05”, siç njofton Politika, ka bërë të ditur se gjatë kësaj jave do t’i dorëzojë presidentit të partisë, Venko Filipçes, një dokument me propozime për konsolidimin e radhëve dhe ndryshimet e nevojshme, duke paralajmëruar se hapat e ardhshëm të saj do të varen drejtpërdrejt nga përgjigjja që do të marrë.
Deputetja Sllavjanka Petrovska bëri me dije se platforma ka përpunuar dy skenarë të mundshëm, detajet e të cilëve nuk u zbuluan, dhe theksoi se ekzistojnë mekanizma të brendshëm partiakë për të vepruar edhe nëse udhëheqësia e refuzon propozimin. Sipas raportimit të Politikës, dokumenti do t’i dorëzohet Filipçes, pavarësisht nëse ai i fton iniciatorët në bisedime apo jo.
Igor Ivanovski e zhvendosi vëmendjen te çështja e udhëheqjes, të cilën e cilësoi si thelbin e mosmarrëveshjes. Sipas tij, bisedimet për rinovimin e partisë duhet të nisin me pranimin e ndryshimit të udhëheqjes, ndërsa më pas anëtarësia duhet të vendosë përmes procedurës së brendshme partiake. Ai paralajmëroi se me mënyrën aktuale të punës, partia nuk do të arrijë të rikthejë mbështetjen e nevojshme për sukses në zgjedhje.
Në tribunën e organizuar nga platforma mori pjesë edhe deputeti i Levicës, Amar Mecinoviq, i cili bëri thirrje për dialog mes aktorëve opozitarë drejt një paraqitjeje të mundshme të përbashkët politike. Nga ana tjetër, Filipçe, në një konferencë për shtyp të mbajtur së bashku me kreun e partisë, i refuzoi ashpër kërkesat e platformës, akuzoi iniciatorët për interesa personale dhe për shpërqendrimin e SDSM-së nga kritika ndaj qeverisë, si dhe kundërshtoi hapur afrimin e tyre me Levicën.
Për zhvillimin komentoi edhe kryeministri Hristijan Mickoski, sipas të cilit platforma la një përshtypje të keqe të parë me mesazhin se qytetarët e mbështesin qeverinë sepse nuk kanë alternativë. Momenti kyç i radhës, siç njofton Politika, mbetet dorëzimi i dokumentit te Filipçe gjatë kësaj jave.
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