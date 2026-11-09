Stamppot holandeze — pure patatesh me lakër kaçurrele dhe salcice të tymosur
Stamppot është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës holandeze, e lindur si ushqim fshatar për ditët e ftohta. Emri do të thotë “tenxherja e shtypjes”, sepse patatet dhe perimet zihen bashkë dhe shtypen në një pure të vetme. Varianti më i njohur është boerenkoolstamppot, me lakër kaçurrele, që shërbehet tradicionalisht me salcice të tymosur rookworst.
Koha e përgatitjes: 20 minuta
Koha e gatimit: 30 minuta
Koha totale: 50 minuta
Porcione: 4 persona
Përbërësit
- 1 kg patate për pure, të qëruara dhe të prera në copa
- 500 g lakër kaçurrele (boerenkool), e pastruar dhe e grirë hollë — në mungesë të saj, lakër jeshile ose spinaq i trashë
- 200 ml qumësht i ngrohtë
- 50 g gjalpë, plus pak për shërbim
- 2 salcice të tymosura rookworst (rreth 500 g gjithsej) — në mungesë të tyre, salcice të tymosura të zakonshme
- 1 lugë çaji mustardë (opsionale)
- Kripë dhe piper i zi i freskët, sipas shijes
- Pak arrëmyshk i grirë (opsionale)
Përgatitja
- Vendosni patatet në një tenxhere të madhe, mbulojini me ujë të ftohtë të kripur dhe vërini të ziejnë.
- Pas 10 minutash zierjeje, shtoni lakrën kaçurrele të grirë mbi patate, mbulojeni tenxheren dhe vazhdoni zierjen edhe 15–20 minuta të tjera, derisa patatet të jenë shumë të buta dhe lakra të jetë zbutur.
- Ndërkohë, ngrohni salcicet e tymosura në ujë të nxehtë që nuk vlon (sipas udhëzimit në paketim, rreth 20 minuta), që të mos plasariten.
- Kulloni patatet me lakrën, duke ruajtur një filxhan nga uji i zierjes. Kthejini në tenxhere në zjarr të ulët për 1 minutë që të avullojë uji i tepërt.
- Shtoni qumështin e ngrohtë dhe gjalpin dhe shtypini me shtypëse patatesh derisa të përftohet një pure e trashë, jo plotësisht e lëmuar — stamppot-i tradicional ruhet paksa rustik.
- Shtoni mustardën nëse e dëshironi, rregulloni kripën, piperin dhe arrëmyshkun. Nëse pureja është e trashë, shtoni nga pak ujë zierjeje.
- Shërbejeni purenë në pjata të ngrohta, bëni një gropë të vogël në mes, vendosni pak gjalpë që të shkrijë, dhe vendosni mbi secilën pjatë salcicien e tymosur të prerë ose të plotë. Hahet menjëherë, e nxehtë.
Këshillë
Stamppot-i shoqërohet shpesh me pak salcë lëngu mishi (gravy) të derdhur në gropën e puresë dhe, sipas dëshirës, me copa proshute të skuqura krokante sipër.
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