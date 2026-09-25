Sisi bisedon me kreun e Këshillit Udhëheqës të Jemenit: Egjipti thekson ruajtjen e unitetit të shtetit jemenas
Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi zhvilloi të premten një bisedë telefonike me kreun e Këshillit Udhëheqës Presidencial të Jemenit, Rashad al-Alimi, për zhvillimet e fundit në Jemen dhe përpjekjet për rikthimin e stabilitetit në vend.
Sipas presidencës egjiptiane, el-Sisi ripërsëriti mbështetjen e vazhdueshme të Egjiptit për Jemenin dhe theksoi nevojën për të ruajtur unitetin e shtetit jemenas dhe të institucioneve të tij.
Biseda vjen ndërsa luftimet mes forcave qeveritare jemenase dhe Huthi-t janë intensifikuar në javët e fundit, me përparime të fundit të qeverisë në provincën Lahij, pranë Ngushticës Bab al-Mandeb, një tjetër arterie strategjike e tregtisë botërore.
Egjipti, si vend bregdetar i Detit të Kuq, ka interes të drejtpërdrejtë në sigurinë e lundrimit përmes Bab al-Mandebit dhe Kanalit të Suezit, të cilët janë prekur rëndë nga sulmet e Huthi-t ndaj anijeve tregtare.
Kriza në Jemen është e lidhur ngushtë me luftën më të gjerë SHBA–Iran, pasi Teherani mbështet Huthi-t, ndërsa Uashingtoni dhe aleatët e tij rajonalë mbështesin qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms)
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