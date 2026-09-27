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Politika

Situata në vend dhe vizita në SHBA, Rama mesazh sot shqiptarëve nga aeroporti “Nënë Tereza”

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Kryeministri Edi Rama do t’u drejtohet sot shqiptarëve me një mesazh pas kthimit të tij nga vizita në SHBA. Kryeministri do të flasë nga salla e shtypit të Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, menjëherë sapo të zbresë nga avioni pas përfundimit të vizitës së tij në Nju Jork.

Mesazhi i Ramës pritet të fokusohet te situata në vend, pas nisjes së hetimeve të SPAK ndaj kreut të SHISH, Vlora Hyseni.

Në fokus pritet të jetë edhe vizita e tij në SHBA, ku mori pjesë në punimet e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Vizita e kryeministrit në SHBA zgjati 6 ditë dhe filloi me një takim me komunitetin shqiptar në Michigan, ku ai njoftoi planin për hapjen e një konsullate shqiptare dhe krijimin e Regjistrit Kombëtar të Diasporës.

Në Nju Jork, Rama mori pjesë në aktivitete të tjera me komunitetin shqiptaro-amerikan, ndërsa në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së u ndal te inteligjenca artificiale, integrimi europian dhe roli i Shqipërisë në skenën ndërkombëtare.

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