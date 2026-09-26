Kryeministri Rama, nesër mesazh shqiptarëve nga Rinasi pas kthimit nga SHBA
Kryeministri Edi Rama, ditën e nesërme, do t’u drejtohet me një mesazh qytetarëve shqiptarë, menjëherë pas përfundimit të vizitës së tij zyrtare në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju-Jork, lajm i bërë i ditur nga Zyra e Shtypit e Kryeministrisë.
Ndërkohë, njoftohet gjithashtu se mesazhi do të mbahet nga salla e shtypit e Aeroportit “Nënë Tereza”.
Zyra për Shtyp e Kryeministrisë bën të ditur se: “Duke qenë se nisja sot nga aeroporti JFK i Nju-Jorkut është ende e pakonfirmuar si rezultat i motit të keq, orën e saktë të adresimit do ta njoftojmë nesër paradite.”
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