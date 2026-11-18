Snapchat u lejon zhvilluesve të krijojnë lente AR me asistentë AI si Claude Code dhe Cursor
Snapchat njoftoi të mërkurën se po u jep krijuesve të lenteve mundësinë t’i ndërtojnë lentet me asistentët e kodimit me inteligjencë artificiale që përdorin tashmë, si Claude Code, Cursor dhe Codex, siç raporton TechCrunch. Lentet e Snapchat janë një pjesë thelbësore e platformës: efekte të realitetit të shtuar që u lejojnë përdoruesve të ndryshojnë pamjen e tyre, të shtojnë objekte digjitale në mjedisin përreth ose të ndërveprojnë me përvoja të animuara përmes kamerës.
Sipas TechCrunch, kompania po prezanton Easy Lens CLI, një mjet që ndërtohet mbi Easy Lens ekzistues, i cili u lejon krijuesve të gjenerojnë lente nga një prompt i vetëm në ueb dhe në celular. Easy Lens CLI e sjell këtë ide brenda rrjedhave të punës që zhvilluesit përdorin tashmë, duke i lënë asistentët e inteligjencës artificiale të merren me punën teknike, ndërsa krijuesit përqendrohen te vizioni i vetë lentes.
Lançimi tregon se Snapchat po përpiqet të ulë barrierën për krijimin e përmbajtjes së realitetit të shtuar dhe ta bëjë platformën e saj më të aksesueshme për zhvilluesit që po përdorin gjithnjë e më shumë asistentë kodimi me inteligjencë artificiale. Në vend që krijuesit të mësojnë mjetet e veta të zhvillimit të Snapchat, krijimi i lenteve zhvendoset në rrjedhat e punës me IA që ata përdorin tashmë — një hap që, sipas TechCrunch, mund të zgjerojë rrethin e njerëzve që ndërtojnë për Snapchat.
Krijuesit e lenteve mund ta përshkruajnë në gjuhë të thjeshtë lenten që duan, dhe asistenti i tyre i inteligjencës artificiale e kryen procesin nga fillimi në fund: ndërton me më shumë se 100 blloqe ndërtimi AR dhe 50 gjeneratorë asetesh me IA, gjeneron parapamje, i publikon në Snapchat dhe ndjek performancën e tyre. Asistentët e IA-së mund të gjenerojnë asete, të ndërtojnë e testojnë lente, të korrigjojnë gabimet dhe t’i dërgojnë versionet e përditësuara drejtpërdrejt në telefonin e krijuesit; aftësia mund ta çojë një lojë nga ideja fillestare te një lente e publikuar brenda një dite të vetme, pa pasur nevojë që zhvilluesit të shkruajnë vetë kod.
Zhvilluesit mund të krijojnë gjithçka, nga lojëra Web Lens me tabela renditjeje te efektet e kamerës dhe filtrat e bukurisë. Mjeti u drejtohet zhvilluesve të lojërave, që mund t’i sjellin lojërat e tyre ekzistuese të shfletuesit në Snapchat si Web Lenses, krijuesve të IA-së, si dhe agjencive dhe markave që mund t’i kthejnë videot, imazhet dhe asetet e tjera ekzistuese të fushatave në përvoja të realitetit të shtuar me më pak kohë prodhimi. Easy Lens CLI funksionon në Mac, Windows dhe Linux. Sipas TechCrunch, zhvilluesit e regjistruar në programin Lens+ Payouts të Snapchat mund të fitojnë nga lentet që krijojnë me Easy Lens CLI; Snapchat thotë se muajin e kaluar u pagoi 1,8 milionë dollarë krijuesve të komunitetit Lens+.
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