Zyrtarët amerikanë para Kongresit: ndërprerjet teknologjike nuk ishin sulme kibernetike, rrjeti i klasifikuar i NSA-së ende me probleme
Drejtuesit e sigurisë kombëtare dëshmuan të mërkurën në Dhomën e Përfaqësuesve se vala e ndërprerjeve dixhitale të javës së fundit erdhi nga mirëmbajtja dhe arnimet rutinë, ndërsa rrjeti i klasifikuar NSANet i NSA-së vazhdonte të kishte probleme edhe të mërkurën.
Zyrtarët e lartë amerikanë të sigurisë kombëtare dëshmuan të mërkurën para Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve se vala e ndërprerjeve dixhitale të javës së fundit nuk erdhi nga sulmet kibernetike, por nga mirëmbajtja dhe arnimet rutinë, siç raporton Nextgov/FCW. Sekretari i Sigurisë Kombëtare, Markwayne Mullin, drejtori i Inteligjencës Kombëtare, Jay Clayton, dhe zëvendësdrejtori i FBI-së, Christopher Raia, u paraqitën para ligjvënësve në një seancë për kërcënimet në mbarë botën, ku ndërprerjet dixhitale ishin një nga shqetësimet kryesore të anëtarëve të komitetit.
Sipas Nextgov, ndërprerjet e profilit të lartë përfshinë pezullimin e fluturimeve në mbarë vendin, ndërprerje të shërbimeve të Microsoft-it dhe probleme në sistemet bankare. Zyrtarët u thanë ligjvënësve se këto probleme lidhen me mirëmbajtjen rutinë dhe arnimin e softuerit, jo me një sulm të huaj apo të koordinuar kibernetik.
Ndërkohë, platforma e klasifikuar e NSA-së, e njohur si NSANet dhe e përdorur për komunikimet e klasifikuara, u ndërpre këtë javë, duke i detyruar punonjësit të shkonin në punë me orare të shkallëzuara. Sipas Nextgov, rrjeti vazhdonte të kishte probleme edhe të mërkurën, ndërsa stafi po punon për t’i zgjidhur ato dhe punonjësit vazhdojnë të marrin udhëzime se kur duhet të paraqiten në punë.
Të martën, Clayton i tha Fox Business se incidenti i NSA-së lidhet me përpjekjet për arnimin e PHP-së, softuerit me burim të hapur që përdoret për të funksionuar faqet e internetit, pasi muajin e kaluar u identifikuan dobësi të mëdha sigurie. Dy persona të njohur me çështjen thanë se këto komente janë përgjithësisht të sakta, dhe shtuan se shumica e ndërprerjeve më të gjera duket se lidhen me përpjekjet për të arnuar me shpejtësi dobësitë me ndihmën e inteligjencës artificiale. Para ligjvënësve, Clayton tha: «Arnimi, përmirësimi, zëvendësimi i pajisjeve — sa herë që bën këto gjëra, i fik sistemet dhe i ndez sërish», duke shtuar se ritmi i arnimit dhe përmirësimit po rritet.
Ekspertët e sigurisë kibernetike u pajtuan se ngjarjet nuk ishin sulme të huaja, por theksuan se ato nxorën në pah dobësi serioze. Brett Goldstein, ish-zyrtar i teknologjisë në Pentagon, tani në Universitetin Vanderbilt, shkroi në një opinion në Washington Post se asnjë nga dështimet nuk duket se ka ardhur nga një sulm, por secila tregoi se si një pjesë e vogël mund të rrëzojë një sistem të madh. Mullin tha se DHS po organizonte një telefonatë me industrinë dhe sugjeroi që kompanitë që kryejnë arnime masive të softuerit duhet t’i njoftojnë paraprakisht klientët përpara se t’i fikin sistemet. Dave Gerry, drejtori ekzekutiv i BugCrowd, tha se modelet e inteligjencës artificiale po heqin shumë nga barrierat për hakerët e rinj.
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