Mbyllen vendvotimet në Serbi, nis numërimi i votave: RIK pret procesverbalin e parë rreth orës 21:15
Vendvotimet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi u mbyllën në orën 20:00 dhe ka nisur numërimi i votave. Sipas vlerësimit të Ipsos-it dhe CeSID-it, deri në orën 19:00 kishin votuar 67,6 për qind e votuesve.
Vendvotimet në Serbi u mbyllën sonte në orën 20:00, me çka përfundoi votimi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe nisi numërimi i votave. Kryetari i Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK), Vladimir Dimitrijeviq, deklaroi, siç njofton agjencia Tanjug, se përjashtim bëjnë vetëm vendvotimet ku votimi u ndërpre për më shumë se një orë, si dhe ato ku në momentin e mbylljes votuesit ndodheshin në radhë para vendvotimit — atyre do t’u mundësohet të votojnë.
Sipas raportimit të Newsmax Balkans, në një vendvotim në lagjen “Centar” të Leskovcit votimi do të vazhdojë deri në orën 23:00, me vendim të Komisionit Zgjedhor të Qytetit, pasi aty votimi u ndërpre pasdite për shkak të një incidenti.
Dimitrijeviq shpjegoi procedurën e rezultateve të para: këshillat zgjedhorë i përcaktojnë rezultatet në çdo vendvotim për secilën listë zgjedhore, procesverbalet u dorëzohen komisioneve lokale, skanohen dhe përpunohen statistikisht, e pastaj publikohen menjëherë në faqen e internetit të RIK-ut, duke filluar nga vendvotimi i parë i përpunuar. Siç njofton Tanjug, hyrja e procesverbalit të parë pritet rreth orës 21:15 dhe rezultatet do të dalin me radhë, pa pritur përpunimin e të gjitha vendvotimeve.
Kreu i RIK-ut theksoi se këto janë rezultatet zyrtare paraprake dhe se numërimi kërkon kohë, ndërsa listat zgjedhore, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në vendvotime, do të kenë rezultate jozyrtare shumë më herët.
Dita e zgjedhjeve u shënua nga një pjesëmarrje shumë e lartë. Sipas vlerësimit të Ipsos-it dhe Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID), të publikuar në llogarinë zyrtare të CeSID-it në rrjetin X, deri në orën 19:00 votuan 67,6 për qind e votuesve. RIK-u kishte njoftuar më herët se deri në orën 18:00 pjesëmarrja ishte 64,89 për qind, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2023 në të njëjtën orë kishin votuar vetëm 51,93 për qind.
Në këto zgjedhje të drejtë vote kishin 6.451.292 votues, të cilët votuan në 8.392 vendvotime për njërën nga 18 listat zgjedhore me gjithsej 2.418 kandidatë për 250 vendet e Kuvendit të Serbisë. Siç njofton Newsmax Balkans nga shtabi zgjedhor, bartësi i listës “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar”, Aleksandar Vuçiq, pritet të deklarohet për rezultatet mes orës 22:00 dhe 22:30.
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