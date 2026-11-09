Sondazhi i MLBTR: Tigers mes pretendentëve për Luis Arraez, parashikohet kontratë trevjeçare prej 48 milionë dollarësh
Luis Arraez është goditësi më i mirë i kontaktit në bejsboll, dhe tani është lojtar i lirë. Sipas MLB Trade Rumors, ai renditet në vendin e 15-të në listën e 50 lojtarëve më të mirë të lirë, me një kontratë të parashikuar trevjeçare prej 48 milionë dollarësh, dhe Detroit Tigers janë mes pretendentëve për ta nënshkruar. Phillies dhe Yankees janë gjithashtu në garë.
Në karrierë, Arraez ka 4,188 paraqitje në pjatë, me një mesatare goditjeje .316 dhe 1,213 goditje, përfshirë dy sezone me mbi 200 goditje. Ai ecën më shumë sesa goditet me strike: shkalla e tij e ecjeve në karrierë është 6.3%, ndërsa shkalla e strikeout-eve është 5.8%. Linja e tij në karrierë është .316/.360/.414, me 116 wRC+.
Fuqia nuk është pika e tij e fortë: ai ka vetëm 42 home run në karrierë, me një maksimum prej 10 në vitin 2023 me Marlins, dhe një isolated power prej .098 në karrierë, krahasuar me mesataren e ligës prej rreth .150–.165.
Në mbrojtje, historia e tij ndryshoi në vitin 2026. Para vitit 2026, ai vlerësohej si një mbrojtës i dobët, me -55 Outs Above Average në periudhën 2019–25, por në vitin 2026 ai prodhoi +12 OAA dhe +10 Fielding Run Value, sezoni i tij më i mirë në mbrojtje. Kjo erdhi pasi ai nënshkroi një marrëveshje njëvjeçare prej 12 milionë dollarësh me Giants, me premtimin se do të luante në bazën e dytë. Në vitin 2026, ai pati një 110 wRC+ në 655 paraqitje në pjatë mes Giants dhe Phillies, dhe vlente 4.1 fWAR. Sipas MLB Trade Rumors, një ribashkim me Giants nuk ka gjasa.
Phillies
Një shkëmbim në afatin e fundit te Philadelphia e bëri atë të papërshtatshëm për një ofertë kualifikuese, por ai pati një rënie pas shkëmbimit, me .278/.309/.369 dhe 82 wRC+ në 191 paraqitje në pjatë. Ai pësoi një ndrydhje të kyçit të djathtë të këmbës më 24 shtator dhe u la jashtë listës së Phillies për raundin Wild Card, të cilin ata e humbën në tre ndeshje ndaj Braves. Philadelphia është në një mënyrë «fito tani», me një formacion yjesh që po plaket dhe që goditet shpesh me strike. Basisti i tretë Alec Bohm tani është lojtar i lirë, ndërsa Bryson Stott, i cili u zhvendos në bazën e tretë pasi mbërriti Arraez, është në vitin e tij të fundit të kontrollit nga klubi.
Pse Tigers kanë nevojë për të
Detroit e mbylli sezonin me 76–86, në vendin e katërt në AL Central, pas dy paraqitjeve radhazi në Division Series. Basistët e dytë të Tigers prodhuan një 98 wRC+, i dhjeti më i miri në ligë. Gleyber Torres pati një 111 wRC+ në një gjysmë sezoni, para se një tendosje e muskulit të majtë oblique t’i jepte fund sezonit, dhe tani është lojtar i lirë dhe ndoshta nuk do të nënshkruhet sërish. Hao-Yu Lee dhe Zach McKinstry së bashku patën mbi 300 paraqitje në pjatë në bazën e dytë, dhe McKinstry është një kandidat për non-tender.
Librat afatgjatë të Detroit janë të qartë, përveç Kevin McGonigle, Colt Keith dhe Framber Valdez, kështu që shtimi i Arraez me një vlerë mesatare vjetore prej 16 milionë dollarësh do t’i linte Tigers ende 36.9 milionë dollarë për të shpenzuar para se të barazonin pagën e vitit të kaluar prej 202 milionë dollarësh në para të gatshme.
Yankees, një mundësi e fshehtë
Yankees janë një destinacion i mundshëm i papritur. Basistët e tyre të dytë prodhuan vetëm një 89 wRC+, dhe ata nuk i dhanë një ofertë kualifikuese Jazz Chisholm Jr. Ata kanë shumë para afatgjata të angazhuara, te Aaron Judge dhe Cody Bellinger, dhe bullpen-i dhe baza e tretë janë ndoshta nevoja më të mëdha, por stili i kontaktit i Arraez do ta diversifikonte formacionin e tyre me shumë strikeout.
Në fund, MLB Trade Rumors u kërkon lexuesve të zgjedhin se cili ekip do ta nënshkruajë atë — një pyetje në një sondazh, jo një marrëveshje e raportuar.
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