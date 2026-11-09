Parashikimi i ESPN për Morejonin: pesë vjet dhe më shumë se Díaz, kontratë drejt 100 milionë dollarëve
Adrian Morejon, lehtësuesi 27-vjeçar me dorën e majtë, ka kaluar tetë vjet me organizatën e San Diego Padres dhe është zhvilluar ndjeshëm gjatë sezoneve të fundit. Sezoni 2025 ishte sezoni i tij si All-Star, por 2026 mund të ketë qenë edhe më i miri i tij: ai regjistroi një ERA prej 2.83, me 107 strikeout në 86 inning, në 76 paraqitje.
Sipas Kiley McDaniel të ESPN, në një parashikim të raportuar nga mbulimi i Padres i Sports Illustrated dhe të shpërndarë në Yardbarker më 8 nëntor 2026, kontrata e ardhshme e Morejonit mund të arrijë nivele të krahasueshme me kontratën e Edwin Díaz nga dimri i kaluar. McDaniel shkroi: “I would not be shocked if Morejon got five years and beat Diaz’s number” — një kontratë potencialisht masive, afër 100 milionë dollarëve në total. Ky është një parashikim, jo një marrëveshje e arritur.
Tani Morejon është lojtar i lirë. Ai ka kohë deri më 17 nëntor për të vendosur nëse do ta pranojë ofertën kualifikuese njëvjeçare. Ai ka shprehur publikisht një dëshirë të fortë për të qëndruar në San Diego, duke e quajtur San Diegon “shtëpinë e tij të dytë”.
Padres do të bëjnë gjithçka që munden për ta mbajtur dhe do të jenë agresivë, por pitçingu fillestar është në krye të listës së tyre. Michael King është lojtari i tyre më i mirë dhe më i rëndësishëm i lirë, dhe është një pyetje e hapur nëse ata mund ta përballojnë Morejonin ndërkohë që rindërtojnë gjithë rotacionin.
Nëse Morejon e refuzon ofertën kualifikuese, Padres do të përballen me konkurrencë të fortë nga jashtë. Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, Philadelphia Phillies dhe Chicago Cubs janë ndër pretendentët që mund të jenë në garë.
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