Bears mundin Buccaneers 27-24 në Sunday Night Football, Santos vendos me gol fushe në sekondën e fundit
Chicago Bears mundën Tampa Bay Buccaneers 27-24 në Sunday Night Football, në Soldier Field, në Javën 9, më 8 nëntor 2026, sipas USA Today. Me këtë fitore, Bears shkuan në 7-2, ndërsa Buccaneers ranë në 3-6. Çerekët ishin 14-0, 3-6, 7-7 dhe 3-11.
Bears e nisën ndeshjen me dy touchdown-e në çerekun e parë: Rome Odunze shënoi me një kapje 9-jarde (7-0), ndërsa Luther Burden III shënoi me një kapje-e-vrapim 56-jarde (14-0). Odunze e mbylli ndeshjen me 4 kapje për 60 jarde dhe 1 touchdown, ndërsa Burden me 7 kapje për 97 jarde dhe 1 touchdown.
Në çerekun e dytë, Chase McLaughlin shënoi për Tampa Bay me gol fushe 27 jarde (14-3), ndërsa Cairo Santos u përgjigj për Chicago me gol fushe 25 jarde (17-3). McLaughlin shënoi sërish me gol fushe 21 jarde, për 17-6 në pushim. McLaughlin i mbylli ndeshjen me 3 nga 3 gola fushe: 27 jarde, 21 jarde dhe 35 jarde, ky i fundit për 24-16, me 11:24 para fundit.
Sipas statistikave finale, Caleb Williams e mbylli ndeshjen me 22 nga 37 pasime për 279 jarde, 2 touchdown dhe 4 ndërprerje, herën e parë në karrierë, në kolegj dhe në NFL, me 4 ndërprerje në një ndeshje. Ai vrapoi edhe 5 herë për 16 jarde. Baker Mayfield e mbylli ndeshjen me 18 nga 32 pasime për 243 jarde, 0 touchdown dhe 2 ndërprerje.
Në çerekun e tretë, Bucky Irving shënoi për Tampa Bay me vrapim 2 jarde, pas një kapjeje 58-jarde të Tez Johnson, për 17-13. Irving e mbylli ndeshjen me 20 vrapime për 97 jarde dhe 2 touchdown, si dhe me 4 kapje për 28 jarde. Dy lojë më vonë, Jaylon Johnson shënoi për Chicago me një interception-return touchdown 67 jarde, për 24-13, pas ndërprerjes së katërt të Williams, nga Alex Anzalone, pas një devijimi të Jacob Parrish.
Ndërprerjet e Mayfield ishin nga Cam Lewis, në çerekun e dytë, dhe nga Jaylon Johnson, me pick-six. Për Tampa Bay, Zyon McCollum kishte 2 ndërprerje dhe Tykee Smith 1 ndërprerje, por mbrojtja e Tampa Bay mori vetëm 3 pikë nga ndërprerjet e Williams.
Përmbysja e Tampa Bay në çerekun e katërt nisi pas një fumble-i të Burden në fund të çerekut të katërt, pas një goditjeje të Rueben Bain Jr., me rikuperim të Ifeatu Melifonwu në vijën 17-jarde të Chicagos, me 3:38 para fundit. Irving shënoi touchdown-in e dytë, me vrapim 6 jarde, dhe Mayfield vrapoi për konvertimin 2-pikësh, për barazimin 24-24, me 2:51 para fundit.
Në serinë fituese, Williams gjeti Colston Loveland për 38 jarde, deri në vijën 16-jarde të Tampa Bay, dhe Santos goditi golin e fitores 38 jarde, me 3 sekonda para fundit. Loveland e mbylli ndeshjen me 4 kapje për 54 jarde. Santos shënoi edhe golin e fushës 25 jarde në çerekun e dytë.
Sipas statistikave finale, Chicago e mbylli ndeshjen me 349 jarde gjithsej, ndërsa Tampa Bay me 352 jarde. Turnovers ishin 5 për Chicago dhe 2 për Tampa Bay. Emeka Egbuka luajti për Bucs dhe e mbylli ndeshjen me 3 kapje për 38 jarde. Antoine Winfield Jr. u largua me dëmtim në kyçin e këmbës.
Bucs shkojnë në javën e pushimit dhe më 22 nëntor luajnë në Detroit kundër Lions.
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