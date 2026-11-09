Trupi në valixhe në Athinë: ekzaminimi mjeko-ligjor tregon se viktima është një grua e re afrikane
Autoritetet greke njoftuan mbrëmjen e së dielës se trupi i gjetur brenda një valixheje në Athinë i përket një gruaje të re me origjinë afrikane; shkaku i vdekjes mbetet ende i papërcaktuar.
Autoritetet greke njoftuan mbrëmjen e së dielës se trupi i gjetur brenda një valixheje në Athinë i përket një gruaje të re me origjinë afrikane, siç njofton Ekathimerini. Sipas burimeve policore që citon Ekathimerini, ekzaminimi mjeko-ligjor përcaktoi se e ndjera është një grua e re me origjinë afrikane.
Shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar ende, sipas të njëjtave burime. Në trup nuk u konstatuan shenja dhune fizike, ndërsa gjetjet mjeko-ligjore treguan gjithashtu se gruaja ishte e kequshqyer.
Vlerësimet e para e vendosin vdekjen rreth pesë deri në shtatë ditë përpara zbulimit të trupit. Valixhja u gjet të dielën nga një banor i ndërtesës, i cili e pa në shkallë dhe njoftoi menjëherë policinë.
Hetimin e ka marrë Divizioni i Vrasjeve i policisë së Atikës, i cili ekzaminoi provat në vendngjarje dhe po kërkon të dhëna, përfshirë pamjet e kamerave të sigurisë të zonës.
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