Aaron Parker, zëvendësimi i minutës së fundit, fiton Home Run Derby-n e Fall League me goditjen vendimtare 477 këmbë
Aaron Parker, perspektiva 23-vjeçare e Toronto Blue Jays, fitoi Home Run Derby-n e Arizona Fall League 2026 të shtunën në mbrëmje në Salt River Field në Scottsdale, sipas Sportsnet. Ai doli nga një grup prej tetë garuesish, pasi e nisi natën si numri 7 i renditjes, dhe e mbylli mbrëmjen si kampion.
Parker nuk ishte fillimisht mes garuesve. Ai u njoftua më herët të shtunën si zëvendësimi i minutës së fundit për infielderin e Los Angeles Dodgers, Chase Harlan. “It feels great. Got the call at 10:30 last night. Thankfully, I was up, and it was a no-brainer,” tha ai më pas.
Trajneri i goditjes në ligat e vogla të Blue Jays, Jacob Caples, i shërbeu si pitcher për Derby-n. Parker, i zgjedhur në raundin e gjashtë nga Blue Jays në draftin e vitit 2024 nga UC Santa Barbara, e nisi duke eliminuar Alex McCoy, numrin 2 të renditjes, me rezultatin 12–7 në dy raunde: shtatë home run në raundin paraprak dhe pesë në Raundin 1, kundrejt shtatë home run-eve gjithsej të McCoy.
Në gjysmëfinale, kundër perspektives së Kansas City Royals, Brooks Bryan, Parker ishte te out-i i fundit kur goditi tre home run radhazi dhe e mbylli me pesë, duke avancuar në finale. Parker, i gjatë pesë këmbë e shtatë inç, e vazhdoi vrullin edhe në finale.
Në finale, kundër utilityman-it të St. Louis Cardinals, Tai Peete, atij iu deshën vetëm tre lëvizje për të goditur dy home run-et që i duheshin, duke e siguruar titullin me një goditje 477 këmbë në left-centre field, përpara se shokët e ekipit ta lagin me ujë. Në total, ai goditi 19 home run gjatë natës. “I’m pretty exhausted. It’s similar to the end of the game for me. I swing as hard as I can every time I step into the box,” tha Parker.
Në Fall League, ai ka një OPS prej .994, me dy home run, 13 RBI dhe tetë baza të vjedhura në 12 ndeshje për Mesa Solar Sox. Paraqitja i siguroi një vend në listën e American League për Fall Stars Game — së bashku me shokët e tij te Blue Jays, Jake Bloss dhe Jake Cook — për shfaqjen të dielën në mbrëmje në orën 8 p.m. ET.
Parker e luajti të gjithë sezonin e vitit 2026 me ekipin Double-A të Torontos në New Hampshire, me mesataren .253/.347/.467 dhe 19 home run — të barabarta për vendin e tretë mes të gjitha perspektivave të Torontos — në vetëm 87 ndeshje, plus 12 baza të vjedhura dhe 48 RBI.
I draftuar si catcher, ai ka nisur të marrë përsëritje në left field dhe ka kaluar pjesën më të madhe të kohës së tij në mbrojtje në outfield këtë vjeshtë në Arizona.
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