MRI-ja e Mahomes nuk tregon dëmtim madhor, Chiefs marrin frymë pas frikës në fitoren ndaj Jets
Kansas City Chiefs mundën New York Jets 35-12 në Javën 9, më 8 nëntor 2026, në Arrowhead Stadium — dhe lajmi i mbrëmjes pas ndeshjes ishte po aq i rëndësishëm sa rezultati: MRI-ja e Patrick Mahomes nuk zbuloi dëmtim madhor.
Sipas raportimit të Sports Illustrated (Chiefs), diagnoza është një ndrydhje/tendosje e bërrylit (elbow strain/sprain), e cila do të monitorohet ditët në vijim për dhimbje dhe enjtje. Deri tani, gjithçka mirë — dhe fakti që Mahomes u kthye në lojë e kishte dhënë tashmë një shenjë qetësuese.
Frika lindi vonë në çerekun e dytë. Teksa Mahomes përgatitej të hidhte, defensive end-i i Jets David Bailey e goditi fort: një sack-fumble në second-and-10, me topin që u rikuperua nga Will McDonald në territorin e Kansas City.
Mahomes qëndroi shkurtimisht në tokë, kapi krahun e djathtë dhe u ndihmua drejt vijës anësore. Por ai u kthye në serinë tjetër sulmuese të Chiefs, duke e lënë pas momentin e frikshëm.
Pas ndeshjes, trajneri Andy Reid e përshkroi dëmtimin si një dëmtim në “zonën e bërrylit” (elbow region). Mahomes tha se do të bëheshin teste për detajet e sakta, duke shtuar: “Nëse mund të luaj, do të luaj” (“If I’m able to play, I’m going to play”).
Mahomes luajti shumicën e pjesës së dytë. Në minutat e fundit të çerekut të katërt ia la vendin zëvendësuesit Justin Fields, i cili e mbylli ndeshjen 35-12 me kneel.
Pas ndeshjes, Mahomes pranoi se nuk po hidhte ashtu siç donte menjëherë pas pushimit, por u përmirësua me përsëritjet. “Ndihem mirë tani” (“I feel good now”), tha ai, duke pritur dhimbje të nesërmen dhe duke e kthyer fokusin te Java 10.
Përditësimi i mbrëmjes erdhi nga raporti i Ian Rapoport për ESPN/NFL Network: MRI-ja pas ndeshjes nuk zbuloi dëmtim madhor, dhe diagnoza është vetëm një ndrydhje/tendosje e bërrylit që do të monitorohet ditët në vijim për dhimbje dhe enjtje.
Edhe Reid, pas ndeshjes, foli për ashpërsinë e kuarterbekut të tij: kur një kuarterbek është i fortë, kjo ndikon te të gjithë ekipi.
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