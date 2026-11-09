Parashikimi i ESPN: Bauers refuzon ofertën kualifikuese dhe shkon te Diamondbacks për tre vjet e 54 milionë dollarë
Sports Illustrated, duke raportuar ESPN, shkruan se Jake Bauers mund të mos kthehet te Milwaukee Brewers. Milwaukee i ka bërë Bauersit ofertën kualifikuese: nëse ai e pranon, do të jetë një marrëveshje njëvjeçare me vlerë 23.15 milionë dollarë, ndërsa afati për vendimin është 17 nëntori. Nëse ai e refuzon, ai mund të kërkojë një marrëveshje shumëvjeçare dhe do të ketë interes në të gjithë ligën.
Paul Hembekides i ESPN, në emisionin Baseball Tonight me Buster Olney, parashikoi se Milwaukee do ta humbasë Bauersin, i cili do të shkojë te Arizona Diamondbacks me një marrëveshje trevjeçare prej 54 milionë dollarësh.
“He’s going to land in Arizona at three years and $54 million.”
“They have no answer in the short term at first base. I actually buy into the profile being a bit more sustainable than the public seems to think. I don’t think he was merely a product of Milwaukee’s genius. I think he will keep hitting. I think he will do it in Arizona.”
Bauers u transformua nga një lojtar roli, pak vite pasi ishte pranë pensionimit, në lojtarin që udhëhoqi ekipin fitues të World Series në home runs në vitin 2026, me 26 home runs. Ai e mbylli sezonin me .266/.389/.484 dhe 143 wRC+, dhe u shpall MVP i NLCS.
Arizona e mbylli sezonin 2026 me bilancin 86-76 dhe humbi playoff-et si ekipi i parë jashtë tyre. Baza e parë mund të jetë një boshllëk për Diamondbacks, por drejtori i përgjithshëm i Arizonës, Mike Hazen, ka thënë këtë offseason se ka pasur biseda që Nolan Arenado, tetë herë All-Star, të kalojë nga baza e tretë në bazën e parë. Nëse Arenado lëviz në bazën e parë, parashikimi bëhet më i vështirë për t’u përmbushur.
Arizona e mbylli vitin 2026 në vendin e 25-të në ligë me 166 home runs si ekip. 26 home runs e Bauersit do të kishin qenë të dytat më të shumta në ekip, pas vetëm 30 home runs të Arenados.
Ken Rosenthal i The Athletic tha se supozimi i tij është se Bauers do ta refuzojë ofertën kualifikuese. Perceptimi në të gjithë ligën përputhet më shumë me parashikimin e Hembekidesit për një largim sesa me një marrëveshje të re me Milwaukee. Në një botë perfekte, Brewers do ta mbanin Bauersin dhe do të kërkonin titullin e dytë radhazi të World Series në vitin 2027.
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