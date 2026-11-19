Sonny Gray rikthehet te Twins me kontratë dyvjeçare prej 55 milionë dollarësh
Minnesota Twins njoftuan të mërkurën, më 18 nëntor, se kanë nënshkruar me agjentin e lirë, startuesin Sonny Gray, me një kontratë dyvjeçare, sipas Associated Press.
Gray do të përfitojë 55 milionë dollarë, sipas një personi që njeh marrëveshjen dhe foli me AP-në në kushte anonimiteti, pasi Twins nuk zbuluan kushtet financiare. Siç raporton MLB Trade Rumors, marrëveshja thuhet se garanton 55 milionë dollarë dhe përmban një mundësi daljeje pas sezonit 2027; gazetari Jon Heyman i New York Post raportoi i pari pagën e garantuar, ndërsa Jeff Passan i ESPN raportoi i pari klauzolën e daljes.
Gray, 37 vjeç, zhvilloi 29 ndeshje si startues për Boston Red Sox në vitin 2026: udhëhoqi ligat e mëdha me 18 fitore, me një ERA prej 2.72 — më e mira e karrierës së tij për një sezon të plotë — dhe 149 strikeout në 169 inning; ai përfundoi i pesti në votimin për çmimin AL Cy Young.
Trefish All-Star, Gray është i barabartë me Zack Wheeler për më shumë fitore në ligat e mëdha që nga viti 2023 (53) dhe renditet i katërti mes pitcherëve aktivë me 359 ndeshje si startues; ai ka luajtur për gjashtë skuadra në 14 vite, duke filluar me Oakland, pastaj Yankees dhe Reds.
Me Twins në vitet 2022–2023, ai arriti 16 fitore dhe 13 humbje me një ERA prej 2.90 dhe 300 strikeout në 303 2/3 inning, u zgjodh në All-Star dhe përfundoi i dyti në votimin për AL Cy Young në vitin 2023. Twins e morën atë nga Reds në vitin 2022 në këmbim të Chase Petty.
Pas vitit 2023, ai refuzoi ofertën kualifikuese të Minnesotas dhe nënshkroi tre vjet për 75 milionë dollarë me St. Louis; luajti dy sezone atje para se të transferohej te Boston një vit më parë.
Muajin e kaluar, Boston refuzoi një opsion prej 30 milionë dollarësh për Gray në favor të një pagese prej 5 milionë dollarësh (buyout), duke e bërë atë agjent të lirë, sipas Associated Press.
Në Minnesota, ai i bashkohet një rotacioni me Joe Ryan dhe Pablo López, i cili po kthehet pas një operacioni në ligamentin UCL, si edhe me të djathtin Taj Bradley, i cili shpërtheu në vitin 2026; catcheri Ryan Jeffers pranoi dje ofertën e tij kualifikuese prej 23.15 milionë dollarësh, kështu që Twins po shtojnë ndjeshëm pagat për vitin 2027.
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