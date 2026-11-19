Joseph aktivizohet zyrtarisht dhe Hutchinson vendoset në listën e të dëmtuarve, Lions bëjnë lëvizjet para Buccaneers
Detroit Lions i bënë zyrtare të mërkurën pasdite, më 18 nëntor, dy lëvizjet: vendosën defensive end-in Aidan Hutchinson në injured reserve dhe aktivizuan safety-n Kerby Joseph nga lista reserve/physically unable to perform, sipas Pro Football Talk. Lajmi u botua nga Myles Simmons më 18 nëntor 2026, në orën 16:37 ET, dhe u pasqyrua edhe nga Detroit Free Press, në tekstin e Dave Birkett.
Joseph merr vendin e Hutchinson në roster-in aktiv, ndërsa Lions nënshkruan sërish defensive back-un Nick Whiteside në practice squad, sipas Pro Football Talk — një detaj i konfirmuar edhe nga notebook-u zyrtar i detroitlions.com.
Hutchinson këputi ligamentin ACL në gjurin e djathtë gjatë fitores ndaj New England Patriots në Mynih të dielën, teksa festonte një sack ndaj Drake Maye, sipas Pro Football Talk dhe Detroit Free Press. Ky është dëmtimi i dytë që i mbyll sezonin në tre vitet e fundit: në 2024, ai theu tibia-n dhe fibula-n në këmbën e majtë dhe humbi 13 ndeshjet e fundit, përfshirë play-off-in.
Joseph nuk luan që nga 12 tetori 2025, humbja në Kansas City, për shkak të një gjendjeje kërcore në gju, sipas Detroit Free Press dhe Pro Football Talk. Problemet në gju e kufizuan në vetëm gjashtë ndeshje sezonin e kaluar.
Trajneri Dan Campbell tha se safety-t All-Pro do të bëjë debutimin e sezonit të dielën kundër Tampa Bay Buccaneers, nëse nuk ndodh asgjë negative në stërvitje gjatë javës, sipas Detroit Free Press dhe Pro Football Talk. Joseph u listua pjesëmarrës i plotë në raportin e vlerësuar të stërvitjes të së mërkurës, kur ekipi bëri walk-through në vend të stërvitjes së plotë.
Qendra Cade Mays ishte jo-pjesëmarrës të mërkurën dhe nuk pritet të luajë të dielën për shkak të një dëmtimi të vazhdueshëm në kyçin e këmbës, sipas Detroit Free Press. Lions luajnë sërish katër ditë më vonë, në Thanksgiving, kundër Chicago Bears. Të kufizuar të mërkurën ishin: D.J. Reed (hip), Tyler Lacy (shpatull), Ennis Rakestraw Jr. (shpatull), Sione Vaki (kyç këmbe), Khalil Dorsey (kyç këmbe) dhe Joe Bachie (gju).
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