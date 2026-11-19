Harper nuk luan të enjten ndaj Clippers, Spurs konfirmojnë dhimbjen në ijën e majtë
San Antonio Spurs kanë marrë vendimin e parë konkret për Dylan Harper. Sipas raportimit të Associated Press, të përcjellë nga ESPN, garda do të mungojë në ndeshjen e së enjtes në shtëpi ndaj LA Clippers për shkak të dhimbjes në ijën e majtë, pas rrëshqitjes në fushë të martën në mbrëmje.
Ky është zhvillimi që mungonte pas daljes së tij nga fusha: të martën Spurs nuk kishin dhënë asnjë vendim, ndërsa tani mungesa e tij për ndeshjen e radhës është zyrtare. Në njoftim nuk jepet një afat më i gjatë se ndeshja e së enjtes.
Harper u largua nga humbja 105-93 e San Antonios ndaj Detroit Pistons me 53 sekonda të mbetura, pasi rrëshqiti në fushë. Këmbët i rrëshqitën ndërsa ndaloi për t’u mbjellë mbi një pasim nga Stephon Castle, me 1:07 të mbetura në ndeshje; ai ra dhe mbeti në parket, ndërsa Ausar Thompson vodhi pasimin, duke ndihmuar në ruajtjen e fitores së Pistons që ndërpreu serinë prej 12 fitoresh të San Antonios.
Harper mbeti në fushë për rreth një minutë, derisa loja u ndal nga një faull i San Antonios, dhe u ndihmua të dilte nga fusha nga shokët e skuadrës dhe stafi.
Para daljes, ai kishte mbyllur një paraqitje të fortë ndaj Detroit: 20 pikë, katër kërcime dhe dy asistime në 35 minuta. Garda e vitit të dytë ka këtë sezon mesatarisht 18.4 pikë, 5.4 kërcime dhe 4.5 asistime, me përqindje 50.5% nga fusha.
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