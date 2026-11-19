Fustanet transparentë dominojnë festën e GQ Men of the Year në Londër: nga Maya Jama me Dolce & Gabbana te Raye me Georges Hobeika
Në mbrëmjen e ftohtë londineze, yjet zgjodhën transparencën: përmbledhja e pamjeve më të komentuara të festës, nga dantella vintage e Maya Jama-s te qëndisjet me lule të Raye-t.
Në mbrëmjen e së martës, Londra u kthye sërish në kryeqytetin e modës, ndërsa festa e GQ Men of the Year mblodhi disa nga emrat më të njohur të ekranit, muzikës dhe sportit. Pavarësisht të ftohtit të ashpër të natës, tapeti i kuq u pushtua nga një zgjedhje e guximshme dhe e përbashkët: fustanet transparentë, të cilët, siç përmbledh Red Carpet Fashion Awards, e kthyen mbrëmjen në një paradë të vërtetë elegance provokuese.
Ylli i padiskutueshëm i mbrëmjes ishte Maya Jama, e cila nuk i shmanget kurrë një momenti të guximshëm mode. Prezantuesja zgjodhi një fustan vintage të Dolce & Gabbana-s, tërësisht transparent, me dantellë delikate që i dha pamjes një ajër klasik, por njëkohësisht shumë sensual. Pranë saj, Naomi Ackie shkëlqeu me një fustan të bardhë “wet-look” të Di Petsa-s, ndërsa Peggy Gou zgjodhi një fustan transparent ngjyrë bezhë të Schiaparelli-t, i cili u bë edhe më interesant falë vijave të zeza të theksuara e të lakuara që e përshkonin.
Edhe futbolli pati përfaqësimin e vet në tapetin e kuq. Futbollistja e Arsenalit, Chloe Kelly, veshi fustanin “The String of Nightfall” të Di Petsa-s, i njohur tashmë nga pamja e Zendaya-s në festën pas premierës së filmit “The Drama”. Ish-futbollistja e Arsenalit, Alex Scott, zgjodhi një fustan bardhezi nga kapsula Mugler re/edit, i frymëzuar nga koleksioni Jeu de Paume Spring 1998 Haute Couture dhe i veshur më parë nga Margot Robbie, të cilin e kompletoi me këpucët Christian Louboutin Miss Z.
Raye ishte një tjetër nga pamjet më të komentuara të natës, me një fustan transparent të zi të Georges Hobeika-s, nga koleksioni Spring 2027, me qëndisje lulesh të kuqe, të shoqëruar me vathë diamanti Boodles dhe këpucë rrjetë Aquazzura. Saffron Hocking solli magjinë vintage të pin-up-it me një pamje Vivienne Westwood, me një mbajtëse të ekspozuar, valë flokësh të hedhura anash dhe buzë të kuqe të errët, të kompletuar me këpucët Christian Louboutin Pigalle Follies — një nga të preferuarat e natës për recensuesin. Ambika Mod zgjodhi një fustan të zi me shkëlqim të Nensi Dojaka-s, më afër glamurit klasik të tapetit të kuq sesa estetikës së dhomës së gjumit.
Listën e mbyllën Myha’la, me një fustan ngjyrë çokollate të zbukuruar të AMIRI-t, nga koleksioni Fall 2026, me dantellë delikate dhe rruaza të imta, si dhe Olivia Cooke, e cila i shpëtoi trendit të transparencës me një fustan të shndritshëm ngjyrë burgundy nga The Attico, të kombinuar me shapka Christian Louboutin Miss Z. Në fund, festa e GQ-së e konfirmoi edhe një herë se transparenca, kur vishet me vetëbesim, nuk është thjesht një trend sezoni, por gjuha e mbrëmjes.
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