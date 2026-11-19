Pittman, Wilson dhe Dunker kthehen në stërvitje te Steelers, hapen dritaret 21-ditore të rikthimit
Pittsburgh Steelers hapën të mërkurën, 18 nëntor, dritaren 21-ditore të stërvitjes për tre lojtarë nga lista e të dëmtuarve: pritësit Michael Pittman Jr. dhe Roman Wilson, si dhe guard-in rookie Gennings Dunker, sipas faqes zyrtare të Steelers, Pro Football Talk dhe USA Today. Edhe pritësi i practice squad-it Max Hurleman u caktua për rikthim nga lista e të dëmtuarve dhe u aktivizua në practice squad. Ekipi ka 21 ditë për t’i shtuar secilin në roster-in aktiv.
Michael Pittman Jr., i ardhur me shkëmbim nga Indianapolis Colts në verë, është kufizuar nga një dëmtim në këmbë: ka luajtur vetëm tre ndeshje këtë sezon, të tria titullar, me 7 kapje për 89 jarde, sipas faqes zyrtare të Steelers dhe Pro Football Talk. Të mërkurën ishte pjesëmarrës i kufizuar dhe tha se i bëri mirë të dilte në fushë me ekipin.
Roman Wilson u vendos në listën e të dëmtuarve më 17 tetor, pas dëmtimit në fitoren e Javës 5 ndaj Colts. Dëmtimi është në gisht, një gisht i zhvendosur, sipas faqes zyrtare të Steelers. Këtë sezon ka 14 kapje për 188 jarde dhe 2 touchdown-e, sipas Pro Football Talk.
Gennings Dunker, zgjedhje e raundit të tretë në draft, është në listën e të dëmtuarve që nga 26 shtatori dhe ende nuk ka debutuar në NFL, sipas faqes zyrtare të Steelers dhe Pro Football Talk. Rikthimi i tij vjen në momentin e duhur, sepse guard-i Mason McCormick u vendos zyrtarisht në listën e të dëmtuarve të mërkurën, dhe Spencer Anderson do të nisë titullar në vend të tij. Steelers liruan edhe Isaiah Hodgins nga practice squad, sipas Pro Football Talk.
Steelers vijnë nga humbja 38-18 ndaj Cincinnati Bengals dhe luajnë të dielën në Filadelfia kundër Eagles.
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