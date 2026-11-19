Manfred: Pronarët nuk do të bëjnë kompromis për tavanin e pagave, bllokimi duket i pashmangshëm
NJU JORK – Komisioneri i Major League Baseball, Rob Manfred, u tha të mërkurën gazetarëve në takimet e pronarëve në Nju Jork se ai dhe 30 pronarët e ligës nuk do të nënshkruajnë një marrëveshje të re kolektive me Sindikatën e Lojtarëve (MLBPA) pa një tavan pagash, raporton Associated Press. Sipas USA TODAY, Manfred e bëri të qartë se për pronarët kjo çështje nuk është e negociueshme dhe se një bllokim duket gjithnjë e më i pashmangshëm.
“I can’t imagine the owners ratifying a deal that does not include a cap and floor,” tha Manfred. “There’s one thing I will not compromise – and that’s the issue that we are hearing from a vast majority of our fans. They want a salary cap and floor and on that we will not compromise. We are not prepared to tell 70% of our fans that they are wrong on this issue.”
MLB dhe pronarët kanë propozuar një tavan prej 258.2 milionë dollarësh për pagat dhe përfitimet e listës prej 40 lojtarësh, duke filluar nga sezoni 2028, si dhe një dysheme prej 180.2 milionë dollarësh. Propozimi përfshin gjithashtu një kufi maksimal prej pesë vjetësh për kontratat e agjentëve të lirë. Pesë ekipe do të kishin qenë mbi këtë tavan në vitin 2026, sipas USA TODAY.
“Competitive balance is a serious problem and it needs to be addressed,” tha Manfred, duke e paraqitur tavanin si zgjidhjen për balancën konkurruese në ligë.
Marrëveshja aktuale kolektive pesëvjeçare skadon në orën 11:59 p.m. ET më 1 dhjetor. Një bllokim – ndalesa e 10-të e punës në këtë sport që nga viti 1972 – do të ndalonte të gjitha shkëmbimet dhe nënshkrimet dhe mund të kërcënonte sezonin 2027. Manfred tha se vendimi për një bllokim do të merret “at the last possible moment” dhe se palët do t’i përkushtohen negociatave; palët pritet të takohen në takimet vjetore të sindikatës në Arizona në fund të këtij muaji.
Drejtori i përkohshëm ekzekutiv i MLBPA-së, Bruce Meyer, u përgjigj se motivimi i ligës nuk është balanca konkurruese, por rritja e vlerës së franshizave dhe e fitimeve duke ulur artificialisht pagat e lojtarëve, duke e quajtur këmbënguljen për tavan një ndryshim radikal që do të ulte ndjeshëm pagat e përgjithshme të lojtarëve.
Lojtarët kanë thënë vazhdimisht se nuk do të pranojnë kurrë një tavan pagash; ngërçi për tavanin çoi në anulimin e Serisë Botërore të vitit 1994.
Deklarata e ashpër vjen pak më shumë se një muaj pasi Milwaukee Brewers, një ekip i tregut të vogël, fituan Serinë Botërore ndaj Tampa Bay Rays – një rezultat që, sipas kritikëve të tavanit, tregon se ekipet e vogla mund të fitojnë edhe pa tavan pagash.
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