Shawn Levy refuzoi «Days of Thunder 2»-in e Tom Cruise për «Ghost Rider»-in e Marvel-it me Ryan Gosling
Tom Cruise e kërkoi «agresivisht» regjisorin e «Deadpool & Wolverine» për vazhdimin e filmit të vitit 1990, por Levy zgjodhi superheroin e Marvel-it — dhe roli i «Days of Thunder 2» iu dha Jonathan Levine.
Shawn Levy duket se e kishte zgjedhjen e tij të bërë para se Tom Cruise të arrinte ta bindte. Sipas gazetarit Matt Belloni të Puck News, siç raporton JoBlo, Cruise dhe Paramount e ndoqën “agresivisht” regjisorin e “Deadpool & Wolverine” për të drejtuar vazhdimin “Days of Thunder 2” — por Levy e refuzoi ofertën dhe zgjodhi projektin e ri të Marvel Studios, “Ghost Rider”, me Ryan Gosling në rolin kryesor.
Oferta nuk ishte aspak e fshehtë, të paktën sipas The Playlist: vizita e papritur e Cruise në setin e “Star Wars: Starfighter”, filmit që po e drejton Levy me Gosling protagonist, shihej në fakt si pjesë e strategjisë për ta joshur regjisorin të marrë përsipër rikthimin e filmit të vitit 1990. Por Levy kishte llogaritë e veta — përfshirë marrëveshjen e re disavjeçare televizive me Disney (21 Laps Entertainment / 20th Television), që e mban të lidhur ngushtë me orbitën e Marvel-it dhe studiot e shtëpisë së miut.
Roli i regjisorit të “Days of Thunder 2” i kaloi në fund Jonathan Levine, autorit të “50/50” dhe “Long Shot”. Ndërkohë, skenari i “Ghost Rider”-it mban firmën e Jonathan Tropper, ndërsa Gosling do të luajë antiheroin me kafkë flakëruese të Marvel-it.
Kalendari i publikimeve është gjithashtu i qartë: “Days of Thunder 2” është caktuar për 2 qershor 2028, me Anne Hathaway bashkëprotagoniste, ndërsa “Ghost Rider” mbërrin në kinema më 28 korrik 2028. E para se të dy, “Star Wars: Starfighter” i Levy-t del më 28 maj 2027.
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