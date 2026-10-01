Sony cakton 10 dhjetor 2027 për «24 Jump Street»: rikthehen Channing Tatum, Jonah Hill dhe Ice Cube
Sony Pictures i dha zyrtarisht datën e premierës komedisë së shumëpritur që kthehet në ekran 13 vjet pas «22 Jump Street»; në regji është Rodney Rothman.
Pas vitesh zhvillimi të pasigurt, Sony Pictures ka marrë më në fund vendimin që prisnin fansat: filmi i tretë i franshizës së komedisë «Jump Street» ka zyrtarisht datën e premierës. Sipas përditësimit të kalendarit të kinemave të studios, të bërë të mërkurën, siç njofton ComingSoon në artikullin e tij për datën e publikimit, «24 Jump Street» do të dalë në kinema më 10 dhjetor 2027 — 13 vjet pas «22 Jump Street» që pushtoi arkën me 331.3 milionë dollarë në vitin 2014.
Rikthimi është ai që pritej: Channing Tatum dhe Jonah Hill kthehen si dy policët e infiltruar Jenko dhe Schmidt, ndërsa Ice Cube rikthehet në rolin e kapitenit Dickson, shefit të tyre të përhershëm të nervozuar. Të tre aktorët janë zyrtarisht të lidhur me projektin, pasi në qershor ishin ende vetëm në bisedime për t’u rikthyer, sipas raportimeve të asaj kohe.
Pas kamerave, regjinë e mban Rodney Rothman, bashkëskenaristi i «22 Jump Street» dhe fitues i çmimit Oscar, i cili e shkroi skenarin e ri së bashku me Jonah Hill dhe Meghan Malloy. Phil Lord dhe Chris Miller, regjisorët e dy filmave të parë, kthehen këtë radhë si producentë, së bashku me Neal H. Moritz. Vetë titulli i filmit vazhdon shakanë e franshizës: në vend të «23 Jump Street», kërcen direkt në 24 — dhe kopertina e skenarit që Moritz zbuloi në Instagram në qershor e shpjegon vetë: «It took so long we had to skip one» (Na mori kaq gjatë sa na u desh të kalonim njërin).
Data e zgjedhur nuk është e rastësishme: «24 Jump Street» del një javë para dy bllbasterave gjigantë të 17 dhjetorit 2027, «Avengers: Secret Wars» dhe «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum». Në të njëjtin përditësim kalendarike Sony caktoi edhe 11 nëntorin 2027 për «Treasure Island» të Ridley Scott me Hugh Jackman në krye, ndërsa e shtyu adaptimin e lojës «Helldivers» për 9 qershor 2028.
Rruga deri këtu nuk ka qenë e lehtë. Sony dikur planifikoi të kombinonte franshizën me «Men in Black» në kryqëzimin «MIB 23», një projekt që arriti deri në titull dhe regjisor përpara se të zhdukej; vdekja e tij zyrtare u konfirmua në vitin 2019. Tani, pas më shumë se një dekade pasigurie, Schmidt dhe Jenko kanë më në fund një datë të shënuar në kalendar.
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