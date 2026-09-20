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Serbia

Spektakël në Surdulicë: Radnik 4:4 Partizani — bardhezinjtë luajtën një orë me dhjetë lojtarë

Ndeshja e javës së 10-të të Superligës serbe përfundoi 4:4; Partizani luajti nga minuta e 35-të pa të përjashtuarin Milan Vukotić. Ilić: 'Skuadra tregoi karakter'. Rendulić: 'E reja jonë u tremb nga fitorja'.

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Trajneri i Partizanit, Saša Ilić. Foto: Starsport

Radniku dhe Partizani barazuan 4:4 mbrëmë në Surdulicë, në duelin e javës së 10-të të Superligës së Serbisë, në një nga ndeshjet më spektakolare të sezonit.

Bardhezinjtë mbetën me dhjetë lojtarë në minutën e 35-të, pas përjashtimit të Milan Vukotić, por arritën të shfaqin karakter të madh në pjesën e dytë të ndeshjes.

Trajneri i Partizanit, Saša Ilić, nuk ishte i disponuar për shumë fjalë pas ndeshjes: “Pjesa e parë ishte jashtëzakonisht e dobët, të dytën e luajtëm më se mirë. Skuadra tregoi karakter me dhjetë lojtarë, falënderoj tifozët për mbështetjen e madhe”.

Nga ana tjetër, kolegu i tij në pankinën e vendasve, Zoran Rendulić, pranoi se nuk ishte i kënaqur me rezultatin: “Pas 90 minutash dhe reagimit të lojtarëve të mi, duhet të them se klubi erdhi në situatën të mos jetë i kënaqur me këtë rezultat, por kjo mund të jetë edhe e mirë”.

“U rikthyem dy herë nga 3:1, pas 20 minutash të përsosura në pjesën e parë, por kam përshtypjen se ekipi i ri u tremb pak nga fitorja. U rikthyem përsëri në 4:3, tre gola të pakuptueshëm pësuam në pjesën e dytë. Do të na bëjë mirë ky pushim dhe besoj se diku do të na kthehet, edhe kundër Zemunit”, shtoi Rendulić.

Burimi: Danas

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