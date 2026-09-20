Tikveshi mposhtet 27-30 nga Eshi i Luksemburgut në Kupën Europiane të EHF-së, revanxhi nesër në Kavadarc
Tikveshi u mposht sonte 27-30 nga Handball Esch në Kavadarc në ndeshjen e parë të raundit 1 të Kupës Europiane të EHF-së; revanxhi luhet nesër në orën 18:00.
Hendbollistët e Tikveshit nga Kavadarci janë mposhtur sonte (19 shtator) me rezultatin 27-30 nga Handball Esch i Luksemburgut, në ndeshjen e parë të raundit të parë të Kupës Europiane të EHF-së, të zhvilluar në sallën sportive “Jasmin” në Kavadarc.
Tikveshi e nisi mjaft mirë takimin dhe krijoi epërsi 7-5, por mysafirët nga Luksemburgu u rikthyen gradualisht dhe e barazuan rezultatin 14-14 në pushim. Në pjesën e dytë, Eshi e mori kontrollin e lojës dhe e ruajti avantazhin deri në bilbilin e fundit.
Golashënuesi më i mirë i Tikveshit në këtë takim ishte Ben Aziz me 9 gola, i ndjekur nga Toshe Onçev me 5 gola, ndërsa për skuadrën nga Luksemburgu shkëlqyen Enes Agoviq me 6 dhe Manuel Aranda me 5 gola.
Revanxhi do të luhet nesër (20 shtator), me fillim në orën 18:00, sërish në sallën “Jasmin” në Kavadarc. Tikveshi do të duhet të përmbysë një disavantazh prej tre golash për të siguruar kualifikimin në raundin tjetër të Kupës Europiane të EHF-së.
Burimi: Sport1.mk
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