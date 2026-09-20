Një kontratë katërvjeçare për Tim Washe te Anaheim Ducks
Tim Washe nënshkroi një kontratë katërvjeçare me Anaheim Ducks; marrëveshja hyn në fuqi për sezonin 2027-28 dhe kushtet financiare nuk u bënë publike. 25-vjeçari, i cili do të mund të bëhej agjent i lirë i kufizuar pas këtij viti, pati sezonin e kaluar si lojtar i ri në NHL me Anaheim.
Siç raporton nhl, Washe regjistroi pesë pikë (dy gola, tri asistime) në 39 ndeshje si rookie dhe shënoi një asist në 12 ndeshje të Playoff-it të Kupës Stanley. Ai nisi sezonin me San Diego në American Hockey League, ku arriti 27 pikë (14 gola, 13 asistime) në 36 ndeshje dhe u përzgjodh për All-Star Classic të 2026 para se të thirrej në ekipin e parë. Anaheim e kishte firmosur Washe si agjent të lirë pa u renditur në draft më 14 prill 2025, dhe ai pati gjithashtu dy paraqitje në NHL në sezonin 2024-25.
Anaheim pati një verë aktive për përforcime: skuadra firmosi sulmuesin me të drejta të kufizuara Cutter Gauthier me kontratë gjashtëvjeçare, nënshkroi Leo Carlsson me një marrëveshje pesëvjeçare me vlerë 90 milion dollarë (mesatarisht 18 milion dollarë në sezon) më 9 korrik, pasi kishte barazuar një ofertë të depozituar nga Philadelphia Flyers më 3 korrik, dhe lidhën kontratë pesëvjeçare me mbrojtësin Pavel Mintyukov më 5 korrik. Ducks do të nisin sezonin e rregullt më 2 tetor kundër Vegas Golden Knights.
Sipas nhl, këto lëvizje pasqyrojnë përpjekjet e klubit për të ndërtuar një skuadër më konkurruese për sezonin 2027-28.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.