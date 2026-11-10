Draisaitl shënon dy herë dhe McDavid zgjat serinë në 19 ndeshje, Oilers mundin Rangers 3-1
Connor McDavid hapi rezultatin në minutën 6:42 të periodës së parë, në fitoren 3-1 të Edmonton Oilers ndaj New York Rangers të hënën, më 9 nëntor 2026, në Rogers Place në Edmonton, sipas raportimit të NHL.com. Portieri i Rangers, Dylan Garand, doli pas portës së tij për të luajtur me diskun, por pasimi i tij u kthye nga pjesa e pasme e portës dhe McDavid e shfrytëzoi te shtylla e djathtë. Ishte goli i 11-të i sezonit për McDavid.
Me atë pikë, McDavid u bë lojtari i katërt i ndryshëm në historinë e NHL-së me një seri pikësh prej 19 ndeshjesh në nisje të sezonit, dhe i pari që nga Dany Heatley, i cili kishte 22 ndeshje, nga 5 tetori deri më 29 nëntor 2005. Të tjerët janë Wayne Gretzky dhe Mats Sundin, me 30 ndeshje në vitin 1992. McDavid ka 48 pikë, 11 gola dhe 37 asiste, gjatë kësaj serie.
Leon Draisaitl e dyfishoi avantazhin në 2-0 në minutën 2:59 të periodës së dytë. Pasi Vasily Podkolzin nuk e kontrolloi dot një pasim të fortë drejt zonës nga Mattias Ekholm, Draisaitl mori diskun që kërcente dhe e dërgoi me një gjuajtje të shpejtë mes këmbëve të Garandit. Rangers e kundërshtuan golin për ndërhyrje ndaj portierit, por goli u konfirmua pas shqyrtimit me video.
Jaroslav Chmelar shënoi golin e vetëm për Rangers, duke e ngushtuar rezultatin në 2-1 me një lojtar më pak në minutën 5:05 të periodës së dytë. Pak pasi New York e mbylli penalltinë e parë të një situate 5 kundër 3, Mika Zibanejad i dërgoi një pasim të gjatë Chmelarit, i cili sapo kishte dalë nga banka e penalltive, dhe ai e dërgoi atë në anën e dorezës së portierit Devon Levi, nga rrethi i djathtë.
Rangers e tërhoqën Garandin për një avantazh 6 kundër 4, me 1:27 të mbetura në periodën e tretë, pasi mbrojtësi i Edmontonit, Ryan Shea, u ndëshkua për pengim ndaj Alexis Lafreniere. Draisaitl shënoi golin e dytë të tij, me një lojtar më pak dhe në portë të zbrazët, nga zona mbrojtëse e Oilers, në minutën 18:47 të periodës së tretë, për rezultatin përfundimtar 3-1. Draisaitl shënoi dy herë për ndeshjen e dytë radhazi për Oilers (13-3-3), të cilët kanë fituar dy nga tre ndeshjet e fundit. Levi bëri 29 pritje për Edmontonin, ndërsa Garand bëri 17 pritje. Rangers (10-8-1) kishin fituar tre ndeshje radhazi.
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