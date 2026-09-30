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Amerika

Trump nis tur 32-ditor fushate para zgjedhjeve të mesmandatit: ‘Ju më doni mua dhe unë i dua ju’

Presidenti amerikan planifikon 32 ditë udhëtimi fushatëje para zgjedhjeve të 3 nëntorit, me synim mbajtjen e Kongresit në dorë të republikanëve.

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Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha të martën se po nis një tur 32-ditor fushate para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, duke vënë veten dhe rekordin e tij në qendër të betejës së republikanëve për të mbajtur Kongresin. Trump iu drejtua gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë, krah kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, duke deklaruar: “Ju më doni mua dhe unë i dua ju”.

Ndalimet e para të turit këtë javë përfshijnë Teksasin dhe Ohajon, siç njofton Reuters. Sondazhet tregojnë se demokratët janë të gatshëm të shënojnë përparime, në një kohë kur amerikanët shqetësohen për çmimet e larta të benzinës dhe për luftën e vazhdueshme me Iranin. Me këtë ofensivë fushatëje, Trumpi kërkon të energjizojë bazën e tij elektorale dhe të mbrojë shumicat republikane në të dyja dhomat e Kongresit.

Intensiteti i fushatës vjen më vonë nga sa kishin parashikuar këshilltarët e presidentit, por Trump pritet të jetë figura qendrore e përpjekjes republikane në javët në vijim. Sipas Reuters, stafi i tij e sheh prezencën e presidentit në terren si faktorin kryesor për të mobilizuar votuesit dhe për të financuar garat më të ashpra.

Zgjedhjet e 3 nëntorit do të vendosin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe të Senatit — dhe bashkë me të, edhe fatin e dy viteve të fundit të presidencës së Trumpit. Në lojë është jo vetëm balanca e pushteteve në Washington, por edhe kapaciteti i presidentit për të çuar përpara axhendën e tij legjislative në pjesën e dytë të mandatit.

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