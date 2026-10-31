Studentët publikojnë planin e ecjes përkujtimore në Novi Sad: nesër dy vjet nga rënia e strehës që vrau 16 persona
Grumbullimi nis në orën 09:30 në tri pika të qytetit, kolonat nisen në 10:00 drejt stacionit hekurudhor, ndërsa tubimi përkujtimor para stacionit fillon në 11:52 me 16 minuta heshtje
Të dielën, më 1 nëntor, bëhen dy vjet nga rënia e strehës në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, nën të cilën humbën jetën 16 persona dhe një tjetër u plagos rëndë. Studentët në bllokadë kanë publikuar planin e detajuar të ecjes përkujtimore, duke i ftuar qytetarët të marrin pjesë në tubimin që do të mbahet nesër në qytet, siç njofton Razglas News.
Sipas planit të studentëve, grumbullimi do të bëhet në tri lokacione në Novi Sad: pranë Fakultetit të Mjekësisë, në parkun Liman dhe në hyrje të urës së Varadinit. Këto tri pika do të shërbejnë si nisje për formimin e kolonave që do të drejtohen drejt stacionit hekurudhor, aty ku dy vjet më parë u shemb streha. Grumbullimi fillon në orën 09:30, ndërsa nisja e të gjitha kolonave drejt stacionit është planifikuar në orën 10:00.
Tubimi përkujtimor do të mbahet para stacionit hekurudhor në orën 11:52 — ora e saktë kur streha u shemb më 1 nëntor 2024. Siç raporton Razglas News, tubimi do të fillojë me 16 minuta heshtje, një minutë për secilën viktimë, e më pas do të pasojnë fjalime dhe një performancë e korit, pas të cilave do të vendosen lule dhe do të ndezen qirinj. Studentët u bëjnë apel qytetarëve të ndjekin udhëzimet gjatë tubimit përkujtimor, në mënyrë që gjithçka të kalojë në rregull.
Rënia e strehës në Novi Sad ndezi valën e protestave qytetare dhe më pas lëvizjen studentore, në të cilat u kërkua përcaktimi i përgjegjësisë për tragjedinë dhe luftë kundër korrupsionit. Ndërkohë është ngritur aktakuzë kundër 13 personave për vepra penale të lidhura me rënien e strehës, por gjykimi ende nuk ka filluar.
Që nga tragjedia, qytetarët në Novi Sad dhe në qytete të tjera u bëjnë rregullisht homazhe viktimave në orën 11:52, në kohën kur streha u shemb; në Novi Sad homazhet vazhdojnë ende çdo të premte në të njëjtën orë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.